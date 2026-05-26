Sigurnost identiteta - novo partnerstvo tvrtki Exclusive Networks i Okta
Exclusive Networks proširuje strateško partnerstvo s Oktom u srednjoj i istočnoj Europi kako bi potaknuo partnerski rast u području sigurnosti identiteta
Exclusive Networks, globalni stručnjak za plasman kibernetičke sigurnosti na tržište, danas je objavio strateško proširenje partnerstva s Oktom, vodećim neovisnim pružateljem rješenja za upravljanje identitetima. Nadovezujući se na uspješne rezultate u srednjoj i istočnoj Europi, Exclusive Networks sada može pomoći u širenju Oktinog partnerskog ekosustava u istočnoj Europi, omogućujući partnerima da odgovore na rastuću potražnju korisnika za modernom sigurnošću identiteta dok organizacije ubrzano usvajaju tehnologije u oblaku i umjetnu inteligenciju.
Ovo proširenje podupire Oktinu strategiju rasta vođenu partnerima u regiji, pri čemu će Exclusive Networks osigurati infrastrukturu, stručnost u području kibernetičke sigurnosti i lokaliziranu podršku kako bi partneri razvili Okta prakse, dosegnuli veći broj korisnika i povećali primjenu Oktinih rješenja za sigurnost identiteta.
Exclusive Networks uvodi model potpune usluge osmišljen za pojednostavljenje partnerskog iskustva i ubrzavanje izlaska na tržište. Ključni elementi proširenja uključuju:
- Operativnu spremnost i samouslužnost: Napredni Okta alati za samostalno kreiranje ponuda omogućuju partnerima bržu pripremu ponuda i veću samostalnost u svakodnevnom radu.
- Osposobljavanje i akreditaciju: Provedba sveobuhvatnih edukacijskih programa kako bi partneri stekli potrebne akreditacije te uspješno isporučivali Oktina rješenja za upravljanje identitetima.
- Predvidljivost i učinkovitost: Uvođenje praćenja rasta prodajnog procesa, prognoziranja te pojednostavljenih eskalacijskih procedura kako bi se osiguralo stabilno i pouzdano poslovno okruženje za partnerski kanal.
- Posebnu specijaliziranu podršku: Angažman namjenskih Business Development Managera (BDM-ova) i inženjera rješenja sa specifičnim tehničkim i komercijalnim znanjem o Oktinim rješenjima.
- Strateško povezivanje partnera: Podrška vođena podacima za prepoznavanje i uključivanje najprikladnijih partnera i korisnika kako bi se osiguralo dugoročno zdravlje ekosustava.
„Oduševljeni smo što naše uspješno partnerstvo s Oktom širimo iz regije srednje i istočne Europe na šire tržište istočne Europe“, izjavio je Helge Scherff, regionalni potpredsjednik za srednju Europu u Exclusive Networksu. „Ovaj potez predstavlja snažno priznanje našoj sposobnosti upravljanja cjelokupnim životnim ciklusom partnerskog kanala. U potpunosti podržavamo ovaj pristup vođen partnerima i predani smo pružanju operativne izvrsnosti i tehničke stručnosti koja će Okti omogućiti da postane prvi izbor partnera u cijeloj regiji.“
„Nakon uspješne suradnje u srednjoj i istočnoj Europi, daljnje jačanje partnerstva s Exclusive Networksom u istočnoj Europi važan je korak u Oktinoj strategiji rasta vođenoj partnerima“, izjavio je Zair Abbas, potpredsjednik za partnere i strateška savezništva za regiju EMEA u Okti. „S obzirom na to da organizacije usvajaju usluge u oblaku i poslovne procese pokretane umjetnom inteligencijom, identitet je postao temelj zaštite pristupa ključnim aplikacijama, podacima i digitalnim iskustvima. Exclusive Networks donosi lokalnu prisutnost, stručnost u području kibernetičke sigurnosti i dokazani model podrške za brzo i pouzdano širenje, pomažući partnerima u izgradnji diferenciranih praksi sigurnosti identiteta te korisnicima u sigurnom korištenju tehnologija koje pokreću njihovo poslovanje.“
Paul Eccleston, glavni direktor za poslovne inovacije u Exclusive Networksu, dodao je: „Naše proširenje suradnje s Oktom u istočnoj Europi otvara uzbudljive nove mogućnosti za Exclusive Networks i naše partnere. Segment sigurnosti identiteta unutar kibernetičke sigurnosti predstavlja značajan potencijal rasta za partnerski kanal. Ovaj sporazum s Oktom potvrđuje naše vodeće pozicije u ovom području i našu predanost stvaranju novih prilika za naše partnere.“
O tvrtki Exclusive Networks
Exclusive Networks globalni je stručnjak za plasman rješenja kibernetičke sigurnosti na tržištu, koji partnerima i krajnjim korisnicima pruža širok spektar usluga i portfelj proizvoda kroz provjerene kanale prodaje. S poslovanjem u više od 50 zemalja i mogućnošću pružanja usluga korisnicima u više od 170 zemalja, tvrtka kombinira lokalnu stručnost s opsegom i isporukom jedinstvene globalne organizacije.
Njihov portfelj vodećih svjetskih dobavljača pažljivo je odabran među vodećim industrijskim kompanijama. Usluge obuhvaćaju sve od upravljanih sigurnosnih rješenja do specijaliziranih tehničkih akreditacija i edukacija, uz podršku brzo razvijajućim tehnologijama i poslovnim modelima.
Za više informacija posjetite: www.exclusive-networks.com