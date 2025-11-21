Ova struka upravlja vašim preporukama na streaming servisima i oblikuje našu budućnost

Jeste li se ikad zapitali kako Netflix zna koju seriju ćete zavoljeti prije nego što uopće kliknete „play“? Ili zašto vam Spotify predlaže savršenu glazbenu playlistu za jutarnju vožnju, a YouTube vam servira upravo onu vrstu sadržaja koju najradije gledate?

Odgovor je vrlo jednostavan - iza svega stoji analiza podataka.

Iako izgleda kao magija, iza tih personaliziranih preporuka kriju se složeni algoritmi koji prate i analiziraju milijune korisničkih navika: što gledamo, kada gledamo, koliko dugo ostajemo na određenom sadržaju i što smo odabrali zadnjih deset puta. Ti podaci zatim se uspoređuju s ponašanjem drugih korisnika koji imaju slične navike, a rezultat je preporuka koja je toliko precizna da nam se čini osobnom. Drugim riječima, analiza podataka je tiha inteligencija koja se odvija u pozadini naših svakodnevnih digitalnih odluka.

I upravo zato analitičari podataka postaju jedno od najtraženijih zanimanja današnjice. Oni povezuju brojke i obrasce, otkrivaju trendove, predviđaju ponašanje i pretvaraju podatke u korisne uvide. Bez njih, većina modernog digitalnog svijeta kakvog poznajemo jednostavno ne bi funkcionirala, a kako bi odgovorilo na brzorastuću potražnju i omogućilo kvalitetno obrazovanje u ovom području, Sveučilište Algebra Bernays svojom Data Analyst Akademijom praktično, strukturirano i usmjereno realnim poslovnim potrebama obrazuje polaznike o svemu što im je potrebno za snalaženje u svijetu podataka i brojeva.

Data Analyst Akademija na Algebri

Data Analyst Akademija na Sveučilištu Algebra Bernays u kratkom je roku stekao veliku popularnost jer na jednom mjestu spojio ono što današnje tržište rada najviše traži: praktične digitalne vještine, međunarodno priznate certifikate i mogućnost vrlo brze profesionalne primjene u realnom poslovnom okruženju. Od banaka i telekoma do malih poduzeća, e-commerce platformi, medija i javnih institucija, sve se više donose odluke temeljene na podacima, potražnja za stručnjacima koji znaju prikupljati, analizirati i vizualizirati podatke rasta brže nego što obrazovni sustavi uspijevaju isporučiti kadrove.

Upravo zato ovaj program privlači veliku pozornost: kreiran je u suradnji s Microsoftom, fokusiran je na konkretne alate poput Excel-a, Power BI-ja i SQL-a, uključuje 80 sati intenzivne nastave kroz praktične zadatke i studije slučaja te završava pripremom za međunarodni certifikat „Microsoft PL-300 Power BI Data Analyst“, koji poslodavci prepoznaju kao relevantan dokaz stručnosti. Dodatno, činjenica da se program može financirati putem HZZ vaučera čini ga dostupnim širokom profilu ljudi.

Tijekom programa, polaznici razvijaju praktične vještine koje se mogu odmah primijeniti u poslovnom okruženju, a ovaj se obrazovni program može u potpunosti financirati i putem digitalnih vaučera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, što je dodatna prednost za sve koji planiraju karijerni zaokret.

Docentica s Katedre za interdisciplinarne znanosti, doc.dr.sc. Ines Vlahović tvrdi kako je edukacija strukturirana tako da polaznici „od prvog dana uče kroz praksu“.

- Svaki polaznik prolazi cijeli proces rada s podacima: kreće od sirovih i neobrađenih informacija, uči kako ih pripremiti i organizirati te kako iz njih izvući smisao i vrijednost. Kroz program uče postavljati prava pitanja, prepoznati obrasce i trendove te izraditi analize koje se mogu koristiti u stvarnom poslovnom okruženju. Kako napreduju, polaznici izrađuju i interaktivne prikaze i nadzorne ploče koje omogućuju brže i jasnije donošenje poslovnih odluka. Program se temelji na praktičnom pristupu učenju, što znači da polaznici rade na projektima koji oponašaju stvarne radne situacije – uče kroz primjenu, kroz pogreške i kroz rješenja, razvijajući pritom kompetencije koje mogu primijeniti odmah, bez dodatne pripreme - istaknula je.

- U današnjem poslovnom okruženju podaci su temelj pametnog donošenja odluka - objašnjava Vlahović, dodajući kako znati analizirati podatke nije dovoljno. Naime, jednako je važno razviti kritičko razmišljanje, razumjeti poslovni kontekst i kroz „storytelling“ prenijeti uvid koji je bitan za menadžment. Upravo zahvaljujući tom spoju tehničkih i analitičkih kompetencija, u posljednjih nekoliko godina zanimanje podatkovnog analitičara svrstalo se među najtraženija u svijetu, a isti trend sve snažnije je prisutan i u Hrvatskoj. Sve više poslodavaca donosi odluke isključivo na temelju kvalitetnih, strukturiranih i vizualno jasnih podataka, a upravo zato primjena tzv. data-driven decision makinga postala je ključna u modernom poslovanju, a podatkovni analitičar jedno je od zanimanja koje se smatra deficitarnim na domaćem tržištu.

Sveučilište Algebra Bernays zato ulaže u obrazovanje koje odgovara realnim potrebama poslodavaca, a ne teorijskim pretpostavkama.