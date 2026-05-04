Inkjet revolucija u uredu: zašto sve više velikih korisnika bira Epson tintni ispis

Inkjet tehnologija sve snažnije preuzima primat u poslovnom ispisu, nudeći niže troškove, veću učinkovitost i održiviji pristup u odnosu na tradicionalna laserska rješenja.

U svijetu uredskog ispisa laserska tehnologija godinama je bila dominantan izbor. Međutim, razvoj inkjet tehnologije u poslovnom segmentu u posljednjih nekoliko godina potpuno mijenja pravila igre. Danas inkjet više nije alternativa, već ravnopravna, a često i superiorna opcija za moderne organizacije koje traže učinkovitost, pouzdanost i održivost.

Prema neovisnom laboratoriju DataMaster, inkjet tehnologija kontinuirano dobiva tržišni udio, dok se laserska tehnologija razvija znatno sporije. Upravo taj tehnološki napredak doveo je do pojave nove generacije poslovnih uređaja, među kojima se posebno ističe Epson WorkForce Enterprise serija.

Niži troškovi i jednostavnije održavanje

Kod poslovnih korisnika ukupni trošak vlasništva (TCO) ključan je faktor. Upravo tu inkjet ostvaruje dodatnu prednost. Laserski uređaji zahtijevaju redovitu zamjenu većeg broja potrošnih dijelova, dok inkjet ima znatno jednostavniju konstrukciju i manje intervencija tijekom rada te zahtijeva 59% manje zamjenskih dijelova. To izravno utječe na smanjenje troškova održavanja i zastoja u poslovanju.

Neovisne analize potvrđuju da inkjet uređaji nemaju komponente poput fuser jedinica, bubnjeva ili developera, što rezultira manjom potrošnjom energije, manje otpada i rjeđim servisnim intervencijama.

Ključ Epsonove prednosti leži u jedinstvenoj Heat-Free tehnologiji, koja za razliku od laserskog ispisa ne koristi toplinu za fiksiranje tonera. Umjesto toga, koristi Micro Piezo tehnologiju koja mehaničkim pritiskom precizno izbacuje kapljice tinte. Ovakav pristup donosi niz konkretnih poslovnih prednosti – uređaji troše značajno manje energije, ne zahtijevaju zagrijavanje prije ispisa i imaju jednostavniju konstrukciju s manje dijelova podložnih kvaru.

Jedan od čestih mitova vezanih uz inkjet bio je vezan uz brzinu i produktivnost. No moderna generacija Epson WorkForce Enterprise uređaja taj mit u potpunosti demantira. Današnji inkjet uređaji postižu visoke brzine ispisa bez obzira na kompleksnost dokumenata, a vrijeme ispisa prve stranice praktički je trenutno jer nema zagrijavanja.

Održivost i digitalna transformacija poslovanja

Inkjet tehnologija značajno doprinosi smanjenju potrošnje energije i emisije CO2, a dodatna prednost je i korištenje pigmentnih tinta umjesto tonera koji se temelji na plastičnom prahu. Time se smanjuje količina otpada i negativan utjecaj na okoliš

Epson WorkForce Enterprise AM-C serija razvijena je upravo za zahtjevna poslovna okruženja. Riječ je o uređajima koji nude napredno upravljanje dokumentima i sigurnošću, visoke brzine ispisa, pouzdan rad i jednostavnu integraciju u postojeću IT infrastrukturu. Zahvaljujući Epson Open Platformi, moguće ih je povezati s različitim softverskim rješenjima i prilagoditi specifičnim poslovnim procesima, čime ispis postaje dio šire digitalne strategije.

Važan dio uspješne implementacije ovakvih rješenja čine i lokalni partneri. U Hrvatskoj su vodeći Epson partneri Image Enter i Harta kroz distribucijski kanal Eurotradea, koji nude cjelovita rješenja za upravljanje ispisom za velike, srednje i male sustave. Njihova uloga nije samo u isporuci uređaja, već u analizi potreba, optimizaciji troškova i integraciji softverskih rješenja koja unapređuju poslovne procese.

Partneri ističu modele AM-C4000, AM-C5000, AM-C400, AM-C550 i WF-C20750 koji su instalirani u velikim organizacijama čime je postignut optimizirani ispis s nižim troškovima. Uz ove napredne uređaje formata A3 i A4, Epson također ima velik broj modela za male urede i kućnu upotrebu.

Jasno je da se tržište ispisa nalazi u fazi transformacije. Inkjet tehnologija, predvođena Epsonovim rješenjima, donosi kombinaciju produktivnosti, ušteda i održivosti koja odgovara zahtjevima modernog poslovanja. Umjesto pitanja treba li prijeći na inkjet, sve više organizacija danas postavlja pitanje koliko brzo mogu napraviti taj korak.

