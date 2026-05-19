HGSPOT traži Sistem inženjera za razvoj i održavanje moderne IT infrastrukture

HGSPOT traži Sistem inženjera (m/ž) u Zagrebu – prilika za iskusne IT stručnjake koji žele sudjelovati u razvoju, održavanju i unapređenju kompleksne IT infrastrukture

HGSPOT nastavlja jačati svoj interni IT tim te otvara poziciju Sistem inženjera (m/ž) u Zagrebu – prilika za iskusne IT stručnjake koji žele raditi u dinamičnom tehnološkom okruženju i sudjelovati u razvoju, održavanju i unapređenju kompleksne IT infrastrukture ove etablirane domaće tehnološke kompanije.

Kroz gotovo 30 godina poslovanja, HGSPOT je izgradio snažnu poziciju na hrvatskom tržištu tehnologije, IT opreme i suvremene elektronike. Danas kroz mrežu fizičkih trgovina, webshopa i B2B poslovanja svakodnevno podržava tisuće korisnika i poslovnih partnera diljem Hrvatske, a daljnji rast poslovanja i sve veća važnost digitalnih procesa dodatno naglašavaju potrebu za snažnim internim IT kompetencijama.

Nova pozicija obuhvaća administraciju i održavanje Windows poslužitelja, upravljanje mrežnom infrastrukturom i sigurnosnim sustavima, rad na Microsoft Azure cloud platformi, virtualizacijskim okruženjima te automatizaciji procesa i kontinuiranom praćenju performansi sustava. Riječ je o ulozi koja ima izravan utjecaj na stabilnost poslovanja i svakodnevno funkcioniranje cijele kompanije.

Iz HGSPOT-a poručuju kako traže stručnjaka koji će dugoročno sudjelovati u razvoju i sigurnosti poslovnih sustava:

„Tražimo osobu koja razumije koliko je pouzdana i sigurna IT infrastruktura važna za svakodnevno poslovanje. Sistem inženjer kod nas nije samo tehnička podrška, već ključan dio razvoja poslovanja i stabilnosti sustava na kojima kompanija svakodnevno funkcionira. Želimo dodatno osnažiti interni IT tim i nastaviti razvijati interno okruženje u kojem cijenimo znanje, odgovornost, inicijativu i kontinuirani profesionalni napredak.“

Pozicija je namijenjena kandidatima s minimalno pet godina iskustva na sličnim poslovima, izvrsnim poznavanjem Microsoft tehnologija, mrežnih sustava, sigurnosti i backup tehnologija, dok prednost imaju kandidati s dodatnim certifikatima i iskustvom rada u Linux okruženju.

Uz mogućnost stručnog usavršavanja i certificiranja, HGSPOT novim kolegama nudi rad na raznolikim i izazovnim projektima te okruženje u kojem IT znanje ima stvaran utjecaj na razvoj poslovanja i svakodnevne procese kompanije.

