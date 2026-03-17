Exclusive Networks postao distributer Forescout rješenja za Srednju i Istočnu Europu

Na regionalnoj izložbi (roadshowu) bit će predstavljena rješenja za vidljivost i kontrolu uređaja namijenjena suvremenim IT, IoT i OT okruženjima

Exclusive Networks danas je najavio novi ugovor o distribuciji s Forescoutom, čime je proširio pristup njihovim rješenjima za kibernetičku sigurnost širom Srednje i Istočne Europe (CEE). Od ožujka 2026. Exclusive Networks distribuirat će Forescout platformu putem svojeg regionalnog partnerskog ekosustava i omogućiti organizacijama da ojačaju vidljivost i kontrolu u sve složenijim i povezanijim okruženjima.

Kako bi obilježio novo partnerstvo, Exclusive Networks će tijekom travnja i svibnja biti domaćin posebnog prezentacijskog događaja (roadshowa) na nekoliko tržišta Srednje i Istočne Europe. Događaji će okupiti partnere, klijente i stručnjake za kibernetičku sigurnost s ciljem demonstracije Forescoutovih tehnologija koje pomažu organizacijama da steknu vrijedne uvide u svoje mreže u stvarnom vremenu i ublaže kibernetičke rizike u IT, OT (operativno-tehnološkim) i IoT (internet stvari) okruženjima.

Broj povezanih uređaja i dalje ubrzano raste, čime se znatno povećava površina napada unutar organizacija. Stručne procjene pokazuju da na globalnoj razini postoje deseci milijardi IoT uređaja, a brojne organizacije još uvijek nemaju potpuni uvid u svu imovinu povezanu s njihovim mrežama. U kritičnoj infrastrukturi i industrijskim okruženjima, gdje nije uvijek moguće zakrpati ili zamijeniti naslijeđene operativne tehnologije, dobivanje uvida u stvarnom vremenu i osiguravanje kontrole nad svakim uređajem postalo je ključan čimbenik djelotvorne kibernetičke sigurnosti.

Forescout nudi automatiziranu platformu za kibernetičku sigurnost koja omogućuje kontinuiranu vidljivost imovine i kontrolu temeljenu na pravilima za sve povezane uređaje na mreži. Zahvaljujući pristupu koji ne zahtjeva upotrebu agenata, organizacije mogu otkrivati, klasificirati i osiguravati uređaje u stvarnom vremenu kako bi pomogle svojim sigurnosnim timovima da ranije otkriju rizike i brže reagiraju na prijetnje. Platformu široko upotrebljavaju poduzeća i organizacije s kritičnom infrastrukturom iz različitih sektora kao što su financije, zdravstvo, proizvodnja, energetika i javni sektor.

Forescoutova otvorena integracijska arhitektura također omogućuje organizacijama da povećaju vrijednost svojih postojećih ulaganja u sigurnost dijeljenjem podataka o uređajima s drugim sigurnosnim tehnologijama, kao što su vatrozidovi, platforme za upravljanje ranjivostima i alati za praćenje mrežnog prometa. Ovaj pristup omogućuje sigurnosnim timovima da automatiziraju provedbene mjere i ojačaju ukupan sigurnosni položaj u heterogenim okruženjima.

„Širenje partnerstva s Forescoutom predstavlja važan korak u jačanju našeg ekosustava kibernetičke sigurnosti širom Srednje i Istočne Europe”, rekao je Mariusz Kochanski, izvršni direktor društva Exclusive Networks CEE. „Organizacije se danas suočavaju s brzo rastućom površinom napada zbog stalnog povećavanja broja povezanih uređaja i hibridnih infrastruktura. Uvođenjem Forescoutovih rješenja za poboljšanje vidljivosti i kontrole u našu regionalnu partnersku mrežu omogućujemo organizacijama da bolje razumiju i učinkovitije zaštite svoja digitalna okruženja. Također se veselimo suradnji ​​s partnerima i klijentima tijekom nadolazećih prezentacijskih događaja (roadshowa) u regiji CEE te predstavljanju stvarne vrijednosti ovih rješenja.”

Industrijski analitičari prepoznali su Forescout zbog brojnih inovacija i vodećeg položaja u području vidljivosti i kontrole uređaja. Društvo je proglašeno inovacijskim liderom u izvješću Frost & Sullivan Network Access Control Frost Radar, dok ga je izvješće za sigurnost operativnih tehnologija GigaOm Radar svrstalo među Leadere i Fast Movere.

O tvrtki Exclusive Networks

Exclusive Networks globalni je pouzdani stručnjak za kibernetičku sigurnost digitalnih infrastruktura. S uredima u više od 40 zemalja pomaže organizacijama izgraditi otporna i sigurna digitalna okruženja temeljena na inovativnim tehnologijama koje pruža putem snažnog partnerskog ekosustava. Exclusive Networks objedinjuje široku tehničku stručnost, globalno poslovanje i izvrsno poznavanje lokalnih tržišta kako bi ubrzao usvajanje rješenja za kibernetičku sigurnost te pomogao partnerima i klijentima da se lakše suoče s novim i sve brojnijim prijetnjama.

O tvrtki Forescout

Forescout Technologies pruža automatizirana rješenja za kibernetičku sigurnost koja osiguravaju kontinuiranu vidljivost i kontrolu imovine u IT, OT, IoT i IoMT okruženjima. Njihova platforma omogućuje organizacijama da otkriju, klasificiraju i osiguraju svaki povezani uređaj bez upotrebe agenata, pomažući sigurnosnim timovima da ublaže rizike i brže reagiraju na prijetnje. Rješenjima tvrtke Forescout vjeruju vodeća globalna poduzeća s Forbesova renomiranog popisa Global 2000 i organizacije javnog sektora širom svijeta koje žele osigurati složene i iznimno povezane infrastrukture.