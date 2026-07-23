ChatGPT je tek početak. Je li vaša infrastruktura spremna za AI?

Sve više tvrtki uvodi umjetnu inteligenciju u svakodnevno poslovanje. No uspjeh AI projekata ne ovisi samo o alatima koje koriste, već i o infrastrukturi koja ih pokreće.

Prije samo dvije godine tvrtke su se pitale ima li umjetna inteligencija stvarnu poslovnu vrijednost. Danas je pitanje potpuno drugačije – kako je što prije primijeniti u poslovanju. ChatGPT, Microsoft Copilot i drugi AI alati već se koriste za pretraživanje internih dokumenata, izradu sadržaja, analizu podataka, korisničku podršku i automatizaciju poslovnih procesa.

No kada organizacije požele napraviti korak dalje – recimo, spojiti AI s vlastitim podacima umjesto da rade samo s javno dostupnim modelima – vrlo brzo dolaze do pitanja koje se često zanemaruje: je li postojeća infrastruktura uopće spremna za to?

Ne postoji jedno rješenje za sve

Tvrtka koja želi koristiti Microsoft Copilot ima drugačije potrebe od one koja razvija vlastiti AI chatbot ili analizira velike količine podataka pomoću umjetne inteligencije. Upravo zato ne postoji univerzalno rješenje.

Proizvodna tvrtka može koristiti umjetnu inteligenciju za prediktivno održavanje strojeva, financijska institucija za analizu rizika, a prodajna organizacija za pretraživanje interne dokumentacije i bržu pripremu ponuda uz pomoć Microsoft Copilota.

Sve je veći interes i za RAG (Retrieval-Augmented Generation) rješenja. Za razliku od standardnog ChatGPT-a, koji odgovara na temelju općeg znanja s interneta, RAG omogućuje AI-u da odgovore temelji na internoj dokumentaciji, bazama znanja i poslovnim podacima konkretne organizacije – uz zadržanu kontrolu nad time tko i čemu pristupa. To je ključno za tvrtke kojima ChatGPT "iz kutije" ne može dati odgovore specifične za njihovo poslovanje, a sigurnost i vlasništvo nad podacima im je prioritet.

Bez obzira na primjenu, zajedničko im je jedno – svaki od ovih scenarija ima različite zahtjeve za procesorsku snagu, memoriju, pohranu i mrežnu propusnost. Premalo resursa znači spor ili nestabilan AI sustav, dok prevelika infrastruktura donosi nepotreban trošak.

Od ideje do stvarne primjene

Kako bi podržao različite scenarije primjene umjetne inteligencije, Dell Technologies razvio je portfelj AI infrastrukture koji obuhvaća PowerEdge AI servere i rješenja namijenjena razvoju, implementaciji i skaliranju AI projekata. Takva infrastruktura prilagođena je različitim scenarijima – od Microsoft Copilota i generativne umjetne inteligencije do RAG rješenja, analitike podataka i računalstva visokih performansi (HPC).

Dobar AI projekt počinje dobrim planiranjem

Uvođenje umjetne inteligencije nije samo tehnološka odluka, već i poslovna. Odabir odgovarajuće infrastrukture na samom početku određuje hoće li AI sustav moći rasti zajedno s poslovanjem, koliko će ga biti jednostavno nadograđivati i koliki će biti stvarni povrat ulaganja.

Upravo zato prvi korak nije odabir najmoćnijeg AI rješenja, nego razumijevanje stvarnih poslovnih potreba i infrastrukture koja ih može dugoročno podržati. Kao Dell Technologies Platinum Partner, Kodeks pomaže organizacijama procijeniti zahtjeve AI projekata i odabrati infrastrukturu prilagođenu konkretnim scenarijima korištenja, umjesto generičkih rješenja koja često otežavaju budući rast i nadogradnju.

Organizacije koje danas postave kvalitetne temelje bit će spremnije za nove AI tehnologije koje tek dolaze.

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Prvi korak je procijeniti kakvu infrastrukturu vaš AI projekt doista zahtijeva. Pogledajte Dell AI rješenja koja nudi Kodeks. Njihov tim vam može pomoći procijeniti stvarne potrebe vaše organizacije, odabrati odgovarajuće Dell AI rješenje i postaviti infrastrukturu spremnu za budući razvoj AI projekata.

O Kodeksu

Kodeks je Dell Technologies Platinum Partner specijaliziran za enterprise IT infrastrukturu. Korisnicima pruža savjetovanje, implementaciju i podršku pri uvođenju Dell AI rješenja prilagođenih njihovim poslovnim potrebama.