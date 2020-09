Veracomp je potpisao ugovor o prodaji svoje cijele distribucijske grupe s dodanom vrijednošću društvu Exclusive Networks. Transakcija podliježe određenim uvjetima koji uključuju regulatorna odobrenja i očekuje se da će konačan prijenos vlasništva biti završen u četvrtom tromjesečju 2020.

Zahvaljujući svojoj neposrednoj prisutnosti u 10 država srednje i istočne Europe (CEE) i aktivnostima u susjednim zemljama, Veracomp će omogućiti društvu Exclusive Networks da stvori novo područje djelovanja u središtu svog poslovanja usmjerenog na regiju EMEA. Exclusive Networks je globalni distributer s 50 ureda i podružnica širom svijeta, a svoje usluge nudi u više od 100 zemalja.

Veracomp je svoj tržišni položaj izgradio na poslovnom i tehnološkom savjetovanju, a kao najveći Value Added Distributer u srednjoj i istočnoj Europi ima izvrsne sposobnosti da pomogne svojim poslovnim partnerima u ostvarivanju rasta u ovoj regiji.

„Priča društva Exclusive Networks počela je u Europi, a nakon globalnog širenja regijama EMEA i APAC te Sjevernom Amerikom pravo je vrijeme za daljnje širenje u srednju i istočnu Europu, što je uvijek i bio naš plan za budući rast“, izjavio je Olivier Breittmayer, izvršni direktor društva Exclusive Networks. „Stjecanje uspješne i uhodane distribucijske grupe najbolji je način da ubrzamo naše prisustvo u novoj regiji i stvorimo značajne prilike za našeg strateškog dobavljača i GSI partnere uz ulaganja u daljnji rast na snažnim Veracompovim temeljima. Već postoji snažno kulturološko podudaranje i operativna usklađenost između dviju organizacija, ali naš je plan – kao i uvijek – podržati kontinuirani uspjeh, a ne nametati nove strukture. To podrazumijeva zadržavanje ključnog Veracompovog managementa u njihovim trenutnim ulogama kako bismo osigurali neprekidnost poslovanja i ostvarili plan ubrzanog rasta. Veracomp je stekao značajno iskustvo i izvanredan ugled u proteklih 30 godina i predani smo nastaviti graditi na njihovom nasljeđu širenjem naših stručnih znanja u području napredne globalne infrastrukture za kibernetičku sigurnost i usluga koje donose nove vrijednosti partnerima, korisnicima i zaposlenicima.“

Činjenica da Veracomp postaje dijelom obitelji Exclusive Networks njihovim partnerima može biti jamstvo da će se zadržati postojeći uvjeti suradnje, a također će moći pristupiti širim tehnološkim i marketinškim kompetencijama koje proizlaze iz globalnog poslovanja u različitim zrelim i novim tržištima na pet kontinenata

„Ovo je vrlo pozitivan korak naprijed za Veracomp i sve koji su povezani s našim poslovanjem“, rekao je Adam Rudowski, izvršni direktor Veracompa. „Udruživanje s Exclusive Networksom dokaz je uspješnosti našeg pristupa i omogućuje nam da svoju stručnost usmjerimo na uistinu globalnu misiju, a istovremeno nastavimo pridonositi rastu i stvaranju veće vrijednosti u kanalu. Postojećim i potencijalnim partnerima dobavljačima i prodavateljima nude se odlične prilike za povećanje opsega poslovanja u regiji CEE, a našim ljudima da napišu novo poglavlje u fantastičnoj Veracompovoj priči o uspjehu.“

—

O Veracompu

Veracomp Grupa vodeći je value-added distributer IKT rješenja kao što su: upravljanje mrežama i IT infrastrukturom, IT sigurnost, telekomunikacijska infrastruktura, pohrana i poslužitelji, audiovizualni sustavi i sustavi za digitalno potpisivanje, medicinska slikovna dijagnostika, sustavi za upravljanje dokumentima, proizvodi za kućne korisnike / SOHO, industrijska rješenja i IoT. Članice Grupe izravno su prisutne u Poljskoj, Češkoj, Slovačkoj, Mađarskoj, Rumunjskoj, Hrvatskoj, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji, Bugarskoj i sudjeluju u distribuciji u 19 zemalja srednje i istočne Europe. Veracomp Grupa nudi sveobuhvatna IT rješenja koja se primjenjuju u svim poslovnim sektorima. Veracomp dodaje vlastitu vrijednost – pretprodajno savjetovanje, tehničku, marketinšku i obrazovnu podršku te svakodnevno pomaže partnerima. Kao rezultat toga, Veracomp je stvorio jedinstveno poslovno okruženje u kojem dobavljači i sistem integratori mogu skladno postići svoje ciljeve i djelotvorno izgraditi prodajne kanale.

O Exclusive Networksu

Exclusive Networks globalni je specijalizirani distributer koji stvara dodatnu vrijednost u područjima kibernetičke sigurnosti i rješenja u oblaku – temeljnih i međuovisnih tehnologija digitalne ere. Društvo je prisutno u više od 100 zemalja s 50 ureda i podružnica na pet kontinenata i bilježi dinamičan rast prihoda u svakoj regiji. Vrijednost prodanih rješenja iz ponude Exclusive Networksa iznosila je 2,4 milijarde EUR u 2019. godini, što je za 17 % više u odnosu na prethodnu godinu. Njihovi rezultati proizlaze iz vodećih industrijskih portfelja dobavljača, neusporedivih vještina i stručnosti te brojnih vrhunskih usluga, od tehničke podrške prije i poslije prodaje do najma, obuke, stručnih usluga i globalnog upravljanja projektima. Exclusive Networks primjenjuje jedinstveni model „lokalne prodaje globalnih razmjera“ koji stvara vrijednost i omogućuje partnerima postizanje globalnog dosega uz istovremeno isporučivanje vrijednosti lokalnih specijaliziranih distributera.

