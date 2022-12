Proizvođači pametnih telefona moraju puno više učiniti za povrat, odnosno otkup svojih uređaja nakon što im istekne vijek trajanja, upozorava globalna istraživačka tvrtka specijalizirana za proizvode u industriji TMT (tehnologija, mediji i telekomunikacije) Counterpoint Technology Market Research u svojem najnovijem izvješću Pametni telefoni i kružna ekonomija: Stvaranje održive budućnosti (Smartphones and Circular Economy: Creating a Sustainable Future). Vraćanje rabljenih pametnih telefona u sustav neophodno je za održivo gospodarstvo, potrebno ih je popraviti/obnoviti za ponovnu upotrebu ili odgovorno reciklirati kako bi se ostvarilo kružno gospodarenje čime bi se postiglo značajno smanjenje e-otpada. Takav pristup je složen ali proizvođači još nisu shvatili njegovu isplativost, ističu iz Counterpoint Researcha.

Globalno tržište obnovljenih elektroničkih uređaja naglo je poraslo u posljednjih nekoliko godina. U 2021. godini poraslo je u odnosu na prethodnu 2020. godinu za čak 15% uz očekivani daljnji rast u idućim godinama. Obnova pametnih telefona se povećava, no od krucijalne je važnosti da proizvođači otkupljuju svoje pametne mobitele koje korisnici odbacuju, ističu u Counterpoint Researchu upozoravajući kako to ne rade ni najveći globalni proizvođači. Najveći potencijal je u inicijativama poput zamjene, koje osiguravaju otkup starijih uređaja. Za to su potrebne izgraditi odlagališta. Proizvođači kao što su OPPO, vivo i Xiaomi daleko zaostaju u otkupu svojih starih uređaja u odnosu na količinu uređaja koje isporučuju svake godine na tržište. Stari proizvodi Applea i Samsunga imaju veći postotak otkupa ali većinu vraćanja i obnavljanja ne rade sami proizvođači nego tvrtke iz sekundarnog ekosustava. Povećale su se veze proizvođača s lokalnim partnerima za održivost, što je dovelo do kružnih inicijativa diljem svijeta. Ali takve inicijative daleko zaostaju za količinama novih pametnih telefona koji se isporučuju svake godine.

Proizvodnja pametnog telefona odgovorna je za oko 80 % ukupnog ugljičnog otiska u njegovom životnom ciklusu i stoga je to najkritičnija faza. Proizvođači su se u zadnje vrijeme usmjerili na isticanje svojih ekoloških mjera upravo u fazi proizvodnje pametnih telefona. Novonabavljeni materijali zamjenjuju se ekološki prihvatljivim komponentama, dok je biorazgradiva i ekološki prihvatljiva ambalaža postala norma. Čak se i mehanizmi za uštedu vode poštuju u cijelom proizvodnom ekosustavu. Proizvođači sada očekuju i od svojih dobavljača da se pridržavaju ekoloških normi. Proizvođači kao što su Samsung , Apple i OPPO su započeli promicanje dobrobiti za okoliš kroz svoje inicijative u proizvodnji, no ipak ne i na štetu svojih prihoda i dobiti.

Od proizvođača Apple ima najbolje rezultate u trajanju uređaja, ažuriranjima i inovacijama prema održivosti, a Samsung ima bolje rezultate u popravcima, energetskoj učinkovitosti i postprodajnim mrežama. Kineski proizvođači kao što su OPPO , Xiaomi i vivo pokušavaju poboljšati trajanje baterije i energetsku učinkovitost. (foto flickr)

