Prodaja europskih putničkih električnih vozila (EV) porasla je za više od 13% na godišnjoj razini u prvom tromjesečju 2023. godine (Q1 2023), prema najnovijem istraživanju Counterpointovog programa za praćenje prodaje modela putničkih električnih vozila Europe. Iako ukupna prodaja osobnih automobila u Europi pokazuje znakove poboljšanja, još nije dosegla razine prije pandemije covida-19. Što se tiče ukupne prodaje električnih vozila, Njemačka je prednjačila, a odmah iza nje su Velika Britanija, Francuska, Italija, Nizozemska i Norveška. U međuvremenu, udio električnih vozila u ukupnoj prodaji osobnih vozila bio je najveći u Norveškoj i Nizozemskoj.

U prvom kvartalu 2023. prodaja električnih vozila na baterije (BEV) skočila je 32% na godišnjoj razini, dok je prodaja plug-in hibridnih EV (PHEV) pala za 13% na godišnjoj razini. Posljedično, udio električnih vozila u ukupnoj prodaji osobnih vozila smanjio se tijekom tromjesečja u odnosu na udio prije godinu dana.

U međuvremenu, došlo je do značajnog napretka na europskom tržištu hibridnih EV (HEV) i blagih hibrida EV (MHEV). To ukazuje na to da Europa ulaže napore da se uključi u tržište jeftinijih električnih vozila dok istovremeno razvija ekosustave baterija i potiče kružno gospodarstvo. Te se inicijative poduzimaju prije stavljanja većeg naglaska na čistu prodaju električnih vozila.

U Q1 2023 većinu europske prodaje električnih vozila ostvarilo je pet najvećih automobilskih grupacija – Volkswagen grupa, Tesla, Stellantis, Mercedes-Benz i Hyundai-Kia. Osvojili su gotovo dvije trećine tržišnog udjela. Kada su u pitanju čista električna vozila (BEV), Tesla je na drugom mjestu, neznatno iza Volkswagena. Na tržištu plug-in hibridnih električnih vozila (PHEV), Volkswagen vodi, a slijede ga Mercedes-Benz i BMW.

Najprodavaniji EV model tijekom prvog tromjesečja 2023. bio je Tesla Model Y, a slijede ga Volvo XC40, Tesla Model 3, Volkswagen ID.3 i Audi Q4 e-tron. Ovih pet najboljih modela čine gotovo četvrtinu ukupnih isporuka. Tesla Model Y dominira tržištem u većim europskim zemljama, pokazujući jaku prisutnost Teslinog brenda u regiji, osim u Španjolskoj gdje se suočava s većom konkurencijom.

