Nvidia predstavila Veru, novi ARM procesor za AI poslužitelje

Nvidijin novi ARM procesor dio je platforme Vera Rubin, a tvrtka tvrdi da donosi do 1,8 puta veće performanse od vodećih x86 procesora

Nakon Nvidijinog predstavljanja RTX Sparka za buduće prijenosnike, stiže i Vera, tvrtkin novi ARM procesor koji će pokretati iduću generaciju AI poslužitelja.

Naime, novi procesor Vera predstavlja CPU dio platforme Vera Rubin, dok je drugi dio Rubin GPU. Nvidia tvrdi da Vera donosi prosječno 1,8 puta veće performanse u odnosu na „vodeće x86 procesore“, iako nije navela o kojim se modelima točno radi, stoga je teško donijeti neke konkretnije zaključke.

Vera se inače temelji na ARM arhitekturi te raspolaže s čak 88 Olympus jezgri. Zahvaljujući tehnologiji Spatial Multithreading, jedan procesor može obrađivati do 176 threadsa po socketu. Uz to, podržava do 1,5 TB LPDDR5X memorije s propusnošću od čak 1,2 TB/s, što je posebno važno za izvođenje AI modela i obradu velikih količina podataka.

Nvidia u priopćenju napominje da se procesor može koristiti I samostalno za zadatke poput agentne umjetne inteligencije, strojnog učenja, analitike i obrade podataka. Također, predstavili su i Vera CPU Rack, sustav koji sadrži 256 procesora te ukupno više od 22.000 jezgri i 45.000 threadsa.

Iz Nvidije ističu da su među prvim korisnicima Vere Anthropic, OpenAI i xAI, čiji AI modeli zahtijevaju sve snažniju infrastrukuturu. Osim njih, Veru će koristiti i veliki pružatelji usluga u cloudu poput ByteDancea, CoreWeavea i Oracle Clouda.

Samostalne sustave temeljene na Veri gradit će i Dell, HP, Lenovo te Supermico. Među partnerima su i Asus, Foxconn, Gigabyte, Pegatron, Wistron i druge tvrtke koje proizvode serversku opremu.

