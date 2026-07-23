Nijemci razvili dijamantna kvantna računala koja rade na sobnoj temperaturi

Njemačka tvrtka SAXON Q izgradila je kvantno računalo kojemu za rad nije potreban laboratorij ili divovski superhladnjaci. Najavili su komercijalno lansiranje svojih sustava SXQ128 i SXQ512, koja je moguće skalirati do 128, odnosno 512 kubita.



Ovo su prva kvantna računala temeljena na centrima dijamantnih dušikovih praznina (NV) koja su probila granicu od 10 kubita. Ciljana opterećenja za nove sustave sa 100+ kubita uključuju kvantne konvolucijske neuronske mreže (QCNN), istraživanje složenih materijala, varijacijske algoritme i simulacije kvantne kemije.



Kvantna računala uglavnom ovise o masivnim hladnjacima za razrjeđivanje. SAXON Q radi u potpunosti na sobnoj temperaturi iskorištavajući mikroskopske nedostatke u sintetičkim dijamantima. Ove strukture atomske skale omogućuju sustavu manipuliranje elektronskim i nuklearnim spinovima bez potrebe za tekućim helijem ili okruženjima visokog vakuuma.



Proizvodnja ovih dijamantnih procesora dosad je bila neučinkovita, s prinosima konverzije u industriji koji su se kretali oko jedan do deset posto. SAXON Q je prevladao ovaj izazov korištenjem patentiranog procesa koimplantacije sumpora. Taj je trik podigao prinos stvaranja kubita iznad 85 posto za predvidljivu proizvodnju visoke gustoće.



S vjernošću koja doseže 99,92 posto, sustav u prosjeku ima manje od jedne pogreške na 1000 operacija. Stabilnost održava kvantna stanja netaknutima dovoljno dugo za izvršavanje zahtjevnih zadataka iz stvarnog svijeta bez degradacije.



Sustavi se nalaze u standardnim serverskim rackovima. Tehnologija se navodno pokazuje šest do 10 puta bolje energetske performanse u usporedbi s energetski zahtjevnim GPU klasterima koji rade s ekvivalentnim opterećenjima.



Pokretan višejezgrenim operativnim sustavom, hardver SAXON Q-a isporučuje osam potpuno isprepletenih kubita po jezgri na SXQ128 i 16 po jezgri na SXQ512. Izgrađeni su modularno, pa je moguće krenuti sa slabijom konfiguracijom i s vremenom povećati kvantne mogućnosti kako računalni zahtjevi rastu.



SXQ128 je dizajniran za kratkoročne zadatke poput varijacijskih algoritama i simulacija kvantne kemije. SXQ512 proširuje ovu arhitekturu dodatnim modulima i većim kapacitetom po jezgri, za šira i složenija napredna istraživanja, kao i teška industrijska opterećenja.



Ranije iteracije hardvera SAXON Q već su raspoređene u institucijama poput Njemačkog zrakoplovnog centra (DLR) i Fraunhofer IWU. Tehnologija tvrtke zaštićena je s više od 220 patenata i prijava u postupku.



Narudžbe za oba modela su dostupne. Kupci mogu očekivati ​​isporuke SXQ128 u roku od tri mjeseca, dok će se isporuka SXQ512 većeg kapaciteta početi u drugom tromjesečju 2027. godine.