Nijemci razvili dijamantna kvantna računala koja rade na sobnoj temperaturi

S vjernošću koja doseže 99,92 posto, sustav u prosjeku ima manje od jedne pogreške na 1000 operacija

Miroslav Wranka četvrtak, 23. srpnja 2026. u 20:42

Njemačka tvrtka SAXON Q izgradila je kvantno računalo kojemu za rad nije potreban laboratorij ili divovski superhladnjaci. Najavili su komercijalno lansiranje svojih sustava SXQ128 i SXQ512, koja je moguće skalirati do 128, odnosno 512 kubita. 

Ovo su prva kvantna računala temeljena na centrima dijamantnih dušikovih praznina (NV) koja su probila granicu od 10 kubita. Ciljana opterećenja za nove sustave sa 100+ kubita uključuju kvantne konvolucijske neuronske mreže (QCNN), istraživanje složenih materijala, varijacijske algoritme i simulacije kvantne kemije.

Kvantna računala uglavnom ovise o masivnim hladnjacima za razrjeđivanje. SAXON Q radi u potpunosti na sobnoj temperaturi iskorištavajući mikroskopske nedostatke u sintetičkim dijamantima. Ove strukture atomske skale omogućuju sustavu manipuliranje elektronskim i nuklearnim spinovima bez potrebe za tekućim helijem ili okruženjima visokog vakuuma.

Proizvodnja ovih dijamantnih procesora dosad je bila neučinkovita, s prinosima konverzije u industriji koji su se kretali oko jedan do deset posto. SAXON Q je prevladao ovaj izazov korištenjem patentiranog procesa koimplantacije sumpora. Taj je trik podigao prinos stvaranja kubita iznad 85 posto za predvidljivu proizvodnju visoke gustoće.

S vjernošću koja doseže 99,92 posto, sustav u prosjeku ima manje od jedne pogreške na 1000 operacija. Stabilnost održava kvantna stanja netaknutima dovoljno dugo za izvršavanje zahtjevnih zadataka iz stvarnog svijeta bez degradacije.

Sustavi se nalaze u standardnim serverskim rackovima. Tehnologija se navodno pokazuje šest do 10 puta bolje energetske performanse u usporedbi s energetski zahtjevnim GPU klasterima koji rade s ekvivalentnim opterećenjima.

Pokretan višejezgrenim operativnim sustavom, hardver SAXON Q-a isporučuje osam potpuno isprepletenih kubita po jezgri na SXQ128 i 16 po jezgri na SXQ512. Izgrađeni su modularno, pa je moguće krenuti sa slabijom konfiguracijom i s vremenom povećati kvantne mogućnosti kako računalni zahtjevi rastu.

SXQ128 je dizajniran za kratkoročne zadatke poput varijacijskih algoritama i simulacija kvantne kemije. SXQ512 proširuje ovu arhitekturu dodatnim modulima i većim kapacitetom po jezgri, za šira i složenija napredna istraživanja, kao i teška industrijska opterećenja.

Ranije iteracije hardvera SAXON Q već su raspoređene u institucijama poput Njemačkog zrakoplovnog centra (DLR) i Fraunhofer IWU. Tehnologija tvrtke zaštićena je s više od 220 patenata i prijava u postupku.

Narudžbe za oba modela su dostupne. Kupci mogu očekivati ​​isporuke SXQ128 u roku od tri mjeseca, dok će se isporuka SXQ512 većeg kapaciteta početi u drugom tromjesečju 2027. godine.

💻🌈 Lenovo Yoga 9 – premium 2‑in‑1 snaga, elegancija i vrhunske performanse za rad i uživanje bez kompromisa!

-10% + POKLON

Laptop LENOVO Yoga 9 - 83LC001HSC

Lenovo Yoga 9 ima snažan Intel U7 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz i pouzdan rad, uz 14" zaslon i fleksibilni 2‑u‑1 dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet za maksimalnu produktivnost i mobilnost.

2069,99 € 2299,99 € Kupi

💻🌈 Fleksibilan i elegantan, Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 savršen je za rad, kreativu i svakodnevnu produktivnost u svakom načinu korištenja.

-10% + POKLON

Laptop LENOVO IdeaPad 5 2-in-1 - 83KR006BSC

Lenovo IdeaPad 5 2‑in‑1 nudi svestranost uz 360° dizajn koji omogućuje korištenje kao laptop ili tablet. Opremljen je Intel U5 procesorom, 16 GB RAM-a i prostranim 1 TB SSD‑om za brz i učinkovit rad, dok 14" zaslon pruža odlično iskustvo za rad, kreativne zadatke i svakodnevnu upotrebu.

1069,99 € 1189,99 € Kupi

🎮⚡ Moćan i spreman za izazove, Lenovo LOQ 15 donosi vrhunske performanse za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

-100 € + POKLON

Laptop LENOVO LOQ 15AHP10 - 83JG002WSC

Lenovo LOQ 15AHP10 kombinira Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za brz rad i dovoljno prostora. Uz Nvidia RTX 5050 grafiku pruža odlično gaming iskustvo i rad u zahtjevnim aplikacijama, dok optimizirano hlađenje osigurava stabilne performanse i pri većem opterećenju.

1299,99 € 1399,99 € Kupi

💻🔥 Moderan i lagan, Lenovo IdeaPad Slim 3 donosi odličan balans snage i mobilnosti za svakodnevni rad i produktivnost.

-9%

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K7006SSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 s Ryzen 5 procesorom i 16 GB RAM-a nudi brz i stabilan rad u više aplikacija istovremeno. Tanak i moderan dizajn uz 512 GB SSD omogućuje brzi pristup podacima, dok je laptop odličan izbor za produktivnost, rad od kuće i svakodnevne obaveze.

569,98 € 629,99 € Kupi

💻✨ Jednostavan, pouzdan i praktičan, Lenovo IdeaPad 1 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i bezbrižno korištenje.

Laptop LENOVO Ideapad 1 - 82VG00V5SC

Lenovo IdeaPad 1 donosi pouzdane performanse za svakodnevne zadatke uz AMD Ryzen 3 procesor, 16 GB RAM-a i brzi 512 GB SSD. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo rada i preglednosti, dok lagan i jednostavan dizajn čini ovaj laptop idealnim za učenje, posao i osnovnu multimediju.

579,99 € Kupi

💻💼 Svestran i pouzdan, HP 15 idealan je izbor za svakodnevni rad, učenje i multimediju.

Laptop HP 15-fc0277nm - CZ9C6EA

HP 15 kombinira AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD za brz i učinkovit rad. 15,6" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok pouzdan dizajn čini ovaj laptop odličnim izborom za svakodnevne zadatke, učenje i multimediju.

679,99 € Kupi

🎮🚀 Snažan i spreman za akciju, Acer Nitro V 15 idealan je izbor za gaming i zahtjevne zadatke bez kompromisa.

Laptop ACER Nitro V 15 - NH.QPFEX.00K

Acer Nitro V 15 ističe se po snažnim performansama uz AMD Ryzen 5 procesor, 16 GB RAM-a i 512 GB SSD, uz NVIDIA RTX grafiku za glatko igranje i zahtjevne zadatke. Robusan dizajn i učinkovito hlađenje osiguravaju stabilan rad tijekom dugih gaming i radnih sesija.

999,99 € Kupi

🎯⚡ Snažan, brz i moderan, Lenovo IdeaPad Slim 3 nudi vrhunske performanse za produktivnost, multitasking i rad bez zastoja.

Laptop LENOVO IdeaPad Slim 3 83K700BWSC

Lenovo IdeaPad Slim 3 ima Ryzen 7 snagu, 16 GB RAM-a i 1 TB SSD za iznimno brz rad i dovoljno prostora. 15,3" zaslon pruža ugodno iskustvo korištenja, dok je odličan izbor za zahtjevniji multitasking, rad i svakodnevnu produktivnost.

699,99 € Kupi


Posjetite našu Hi-Fi slušaonicu.

Ronis Velesajam

Rezervirajte termin u našoj Hi-Fi slušaoni Ronis Velesajam i iskusite zvuk najpoznatijih svjetskih Hi-Fi brendova.

Kupi

Kompaktan bežični Hi-Fi sustav.

Akcija

KEF LSX II Soundwave

11. generacija Uni-Q zvučničkih jedinica, 200 W ukupne snage, do 24-bit/384 kHz rezolucija, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, AirPlay 2, Chromecast, HDMI ARC, USB-C, optički ulaz, 3,5 mm AUX, izlaz za subwoofer

1.159 € 1.450 € Akcija

Hiper-realistično audio iskustvo.

Akcija

KEF XIO soundbar

5.1.2 kanalni sustav, 820 W ukupne snage, 6 x Uni-Q MX drivera, 4 x P185 LF bass drivera, Dolby Atmos, DTS:X, Wi-Fi, Bluetooth 5.3, HDMI eARC, optički ulaz, RCA izlaz za subwoofer

1.949 € 2.299 € Akcija

Finely tuned stereo zvuk.

Akcija

SONOS ERA 100

Apple AirPlay 2, Bluetooth®, Humidity resistant, Line in, Touch controls, Trueplay™, Voice enabled, WiFi.

279 € 299 € Akcija

Slimline stereo pojačalo s 45 W po kanalu.

Akcija

MARANTZ PM6007

2x 45 W (8 Ω), 2x 60 W (4 Ω), 20 Hz–20 kHz, HDAM-SA3, DAC AK4490, 192 kHz/24-bit, 2 optička + 1 koaksijalni ulaz, phono MM, 5 analognih ulaza, subwoofer izlaz, zvučnici A/B

499 € Kupi