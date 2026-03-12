Meta Platforms ima nove čipove, mogu izbaciti novi svakih šest mjeseci

Modeli 300, 400, 450 i 500 u seriji MTIA nastali su u bliskoj suradnji s tvrtkom Broadcom. Neki od njih su već u proizvodnji, dok bi se drugi trebali pojaviti ove ili slijedeće godine.

Miroslav Wranka četvrtak, 12. ožujka 2026. u 19:48
📷 Meta Platforms
Meta Platforms

Tvrtka Meta Platforms predstavila je četiri čipa prilagođena njenim uslugama temeljenim na umjetnoj inteligenciji. Modeli 300, 400, 450 i 500 u seriji Meta Training Inference Accelerator (MTIA) nastali su u bliskoj suradnji s tvrtkom Broadcom. 

Neki od njih su već u proizvodnji, dok bi se drugi trebali pojaviti ove ili slijedeće godine. Broadcom je ranije najavio kako će Meta instalirati više gigavata njihovih čipova tijekom 2027. godine i kasnije.

MTIA 300 je komunikacijski čip optimiziran za rangiranje i preporuke (R&R), koji se sastoji od jednog računalnog čipa, dva mrežna čipa i nekoliko HBM slojeva. Svaki računalni čip sastoji se od mreže procesnih elemenata (PE), s nekim redundantnim PE-ovima. Svaki PE uključuje par RISC-V vektorskih jezgri. Čip je u proizvodnji.

MTIA 400 može podržati modele generativne umjetne inteligencije i R&R opterećenja. Koristi dva računalna čipleta. Stalak sa 72 MTIA 400 uređaja, spojenih putem preklopljene stražnje ploče, tvori jednu domenu skaliranja. Na putu je prema implementaciji u Metine podatkovne centre“.
MTIA 450 je specijaliziran za zaključivanje. Udvostručuje HBM propusnost MTIA 400. Masovna implementacija početkom 2027.

MTIA 500 je inferencijski čip koji povećava HBM propusnost za dodatnih 50 posto u odnosu na MTIA 450. Koristi 2x2 konfiguraciju manjih računalnih čipova okruženih s nekoliko HBM slojeva i dva mrežna čipa, zajedno s SoC čipom koji omogućuje PCIe povezivost s glavnim CPU-om i skalabilnim mrežnim karticama. Uvođenje također planirano za 2027.

MTIA 400, 450 i 500 svi koriste isto kućište, stalak i mrežnu infrastrukturu. U Meti tvrde kako imaju kapacitete za isporuku novog čipa otprilike svakih šest mjeseci.
 

