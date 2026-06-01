Amerikanci zatvorili jednu rupu za isporuku čipova Kini. Druga je ostala

Napredni čipovi - poput Nvidijinih procesora Blackwell - nalazili su put do podružnica kineskih kompanija koje se nalaze izvan Kine.

Mreža ponedjeljak, 1. lipnja 2026. u 14:18
📷 Brian Kostiuk (Unsplash)
‌Ministarstvo trgovine SAD-a odlučilo je zatvoriti potencijalnu rupu u zakonu koja je možda navela tvrtke na izvoz naprednih čipova - poput Nvidijinih procesora Blackwell - u podružnice kineskih kompanija koje se nalaze izvan Kine, u državama poput Malezije, usprkos nastojanjima SAD-a za uskraćivanjem pristupa uskrate kineskim tvrtkama.

Nejasno je koliko je čipova izvezeno u godini u kojoj je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ostavila otvorena vrata. Jedan izvor iz industrije čipova s ​​dubokim poznavanjem opskrbnog lanca procjenjuje kako se radi o stotinama tisuća.

U smjernicama objavljenim u neuobičajeno vrijeme - za vikend - Bureau of Industry and Security (BIS) priopćio je kako će nametnuti zahtjeve licence za napredne čipove subjektima sa sjedištem u Kini kada se subjekti nalaze izvan Kine. Najavili su nastavak rigorozne kontrole izvoza kako bi "zaštitili kritičnu američku tehnologiju".

Iz Nvidije su poručili kako nove smjerince ne mijenjaju ništa za tu tvrtku. U SAD-u se mogu čuti upozorenja kako je jedna rupa zatvorena, ali je druga ostavljena otvorena. Naime, uklonjen je zahtjev prema kojem TSMC i druge ljevaonice trebaju provoditi dodatnu dubinsku analizu kako bi osigurali da vrhunski AI čipovi koje proizvode nisu za kineske lažne tvrtke.

Osim toga, nove smjernice ne zahtijevaju od podatkovnih centara prestanak korištenja koristiti čipova ili prekid servisiranja web poslužitelja i druge opreme.

