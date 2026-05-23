Mistral AI kupnjom Emmi AI-ja gradi snažniji iskorak u industrijskoj AI

Vrijednost transakcije nije objavljena, no riječ je o potezu koji dodatno potvrđuje ambiciju Mistrala da zauzme vodeću poziciju u europskoj industrijskoj umjetnoj inteligenciji.

Akvizicijom Mistral AI širi kapacitete za rad u složenim industrijskim okruženjima, u kojima raste potražnja za simulacijom, automatizacijom i optimizacijom procesa. Plan je integrirati Emmijeve tehnologije i istraživačke timove te time ojačati ponudu za proizvođače koji traže preciznija i specijaliziranija AI rješenja.

Emmi AI, osnovan u Linzu, razvija modele za simulaciju složenih fizičkih pojava poput strujanja zraka, prijenosa topline i mehaničkih naprezanja materijala. Upravo su takve primjene posebno važne u sektorima poput automobilske, zrakoplovne i poluvodičke industrije, gdje i male uštede vremena mogu donijeti velike operativne koristi.

Startup je u 2025. prikupio 15 milijuna eura, što se navodi kao najveća runda financiranja umjetne inteligencije u Austriji te godine. Za Mistral AI to znači pristup tehnologijama koje mogu ubrzati simulacije, smanjiti troškove istraživanja i razvoja te pomoći industriji da manje ovisi o vanjskoj tehnološkoj infrastrukturi.

Preuzimanjem Emmi AI-ja Mistral u svoju platformu ugrađuje i mogućnosti takozvane fizikom utemeljene umjetne inteligencije, odnosno sustava koji mogu pouzdanije modelirati ponašanje stvarnog svijeta. Istodobno jača i svoju europsku mrežu, uz planirana dodatna ulaganja u Austriji, Njemačkoj i Litvi, gdje Emmijevi timovi već djeluju.

Za razliku od modela opće namjene, Emmi AI razvija rješenja za usko definirane industrijske scenarije, uključujući simulacije u stvarnom vremenu i industrijske digitalne blizance. Time akvizicija ne predstavlja samo širenje portfelja, nego i jasan signal da se europska AI utrka sve snažnije seli u tvornice, laboratorije i razvojne centre.