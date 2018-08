Približno 35 posto radne snage u poljoprivredi, marketingu i bankama, radnike ali u u proizvodnim tvrtkama ne posjeduje zadovoljavajuće digitalne vještine, unatoč sve većoj potrebi za njima. Približno 40% tvrtki, mnoge su od njih male i srednje velike tvrtke, javlja da ima poteškoće pri zapošljavanju ICT stručnjaka. Rezultat je najmanje 350.000 slobodnih radnih mjesta uslijed nepodudarnosti vještina kandidata i stvarnih vještina koje poslodavci traže. Očekuje se rast jaza između ponude i potražnje u svim sektorima gospodarstva.

Više od 40 posto tvrtki u Europi koja traže ICT stručnjake tvrdi da imaju poteškoća u pronalaženju zaposlenika. Naime, mnoge tvrtke se žale kako mladi ljudi koji završavaju obrazovanje nemaju odgovarajuće digitalne osposobljenosti za radna mjesta koje im tržište nudi.

Zbog toga je Europska komisija pokrenula program osposobljavanja mladih za ovladavanje vještinama koje traže tvrtke (Digital Opportunity traineeships: boosting digital skills on the job) tako da će u ovoj godini tim programom biti osposobljeno do 6.000 studenata koji će završiti studij do 2020. godine.

Digital Opportunity Traineeships, inicijativa za osposobljavanje koju financira EU s 10 milijuna eura, ima cilj pomoći tvrtkama da popune prazna radna mjesta kandidatima kompetentnima na području digitalnih tehnologija. Digitalne vještine nisu potrebne samo u sektoru ICT-a, nego u svim sektorima. Znanje kibernetičke zaštite, analize podataka i strojnog učenja, na primjer, potrebni su na različitim područjima. Radna snaga s računalnim vještinama ključna je za održavanje europske globalne konkurentnosti.

Projekt Digital Opportunity Traineeships suočit će se s tim gospodarskim i društveni izazovom tako da iskoristi prednosti dinamike privatnog sektora. S obzirom na to da su mnogi obrazovni sustavi još uvijek u postupku modernizacije i dodavanja digitalnog obrazovanja i razvoja u kurikul, digitalne vještine stečene na radnom mjestu nikada nisu bile važnije.

Europska je komisija zainteresirana za poticanje tvrtki, od malih i srednje velikih tvrtki do velikih korporacija, koje imaju kapacitet za obuku studenata na poslu, ali nemaju nužno resurse ili vrijeme za organiziranje vlastitih programa pripravništva.

Prvi polaznici programa obuku su započeli u lipnju ove godine. Obuka se financira iz projekta Obzor 2020 (Horizon 2020) te provodi kroz program Erasmus+. Polaznici za vrijeme obuke dobijaju i stipendiju (500 eura) od 2 do 12 mjeseci zavisno od njenog trajanja.

Prijave studenata moguće su preko njihovih sveučilišta kroz moele ustanovljene u programu Erasmus +. Obuka se vrši u tvrtkama koje su članice Koalicije za digitalne vještine (Digital Skills and Jobs Coalition) i tvrtke parnere Horizon 2020, no i sve ostale tvrtke imaju mogućnost pružanju prakse digitalnog osposobljavanja studenata.

Koalicija za digitalne vještine i radna mjesta, glavna inicijativa u Novom programu vještina

namijenjena razvoju digitalnih vještina, pokrenuta je u prosincu 2016. Time se združuju zemlje članice, tvrtke, socijalni partneri, neprofitne organizacije i pružatelji usluga

obrazovanja koji se hvataju koštac s nedostatkom digitalnih vještina u Europi.

Tvrtke spremne pridružiti se projektu moraju se prijaviti kroz ErasmusIntern ili Drop’pin ili preko lokalnog sveučilišta. Za prijavu se upustvo nalazi na linku operational guide.

Mogu se prijaviti tvrtke svih veličina voljne prihvatiti studente koji pohađaju sveučilište u drugoj zemlji. Moraju im biti osposobljene pružiti specifične digitalne vještine na poslu:

razvoj aplikacija, softvera, skripti, web-mjesta

instalacija, održavanje i upravljanje IT sustavima i mrežama

analiza podataka

kibernetička sigurnost

cloud

kvantna/umjetna inteligencija

šifriranje

blockchain

dubinska analiza podataka, privatnost i vizualizacija

programski jezik

optimizacija za tražilice (SEO)

digitalni marketing

specifične softverske aplikacije za rad

upravljanje kupcima.

Podijeli: