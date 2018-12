Pregovarači Europske komisije, Europskog parlamenta i Vijeća Europe postigli su politički dogovor u srijedu 13. prosinca o glavnim elementima predložene uredbe o autorskim pravima za televizijske i radijske programe.

Novi će propisi radiotelevizijskim nakladnicima olakšati internetsko emitiranje određenih sadržaja u tekućem programu ili njihovo repriziranje na zahtjev, a operatorima usluga reemitiranja pojednostavniti distribuciju većeg broja radijskih i televizijskih kanala. Taj je dogovor važan korak prema potpuno funkcionalnom jedinstvenom digitalnom tržištu.

Televizijske sadržaje na internetu prati 41% Europljana i još više mladih u dobi od 15 do 24 godine, njih 50%, čini to barem jednom tjedno. Među Europljanima u dobi od 15 do 45 godina njih 19% koristi usluge internetskog emitiranja za gledanje televizijskih serija i filmova.

Koje će promjene direktiva donijeti u distribuciji televizijskih i radijskih programa?

– Načelo zemlje podrijetla: Direktivom se uvodi načelo zemlje podrijetla kako bi se olakšalo licenciranje prava za određene programe koje radiotelevizijski nakladnici žele ponuditi u okviru svojih internetskih usluga (istodobno emitiranje, propušteni sadržaji i druge usluge kojima se dopunjuje glavno emitiranje, npr. najave). Zahvaljujući tome, radiotelevizijski nakladnici moći će radioprograme, televizijske vijesti i informativne emisije te produkciju koju u potpunosti sami financiraju ponuditi na internetu u svim državama članicama EU-a.

– Reemitiranje: Direktivom se utvrđuje mehanizam za jednostavnije licenciranje prava u slučaju reemitiranja radijskih i televizijskih programa, što uključuje usluge reemitiranja na internetu pod određenim uvjetima. Očekuje se da će ta mjera pridonijeti široj distribuciji radijskih i televizijskih kanala.

– Izravni protok: Radiotelevizijski nakladnici sve više koriste postupak izravnog protoka za prijenos svojih programa javnosti. Novim propisima jamči se odgovarajuća naknada nositeljima prava kada se njihovi radovi koriste u programima koji se prenose izravnim protokom, a radiotelevizijskim nakladnicima i distributerima koji primjenjuju taj postupak pruža se pravna sigurnost.

Direktivu će u sljedećih nekoliko tjedana trebati potvrditi Europski parlament i Vijeće Europe.

Još u rujnu 2016. godine Europska komisija predložila je uredbu o jednostavnijem licenciranju prava na određena emitiranja i reemitiranja radijskih i televizijskih programa na internetu. Taj je prijedlog dio šire inicijative za prilagodbu propisa EU-a o autorskim pravima digitalnom dobu.

Sada radiotelevizijski nakladnici sve više nude svoje usluge na internetu. Međutim, njihovi internetski programi još nisu dostupni u državama članicama koje nisu njihova država članica podrijetla, čak i ako bi interes mogao biti velik (na primjer zbog jezika). Zbog sadašnje složenosti sustava stjecanja prava (tj. dobivanje odobrenja nositelja prava) tim se uslugama otežava širenje preko granica.

Direktivom se inače nadopunjuje postojeća Direktiva o satelitskom emitiranju i kabelskom reemitiranju, kojom je već olakšano prekogranično satelitsko i kabelsko emitiranje te reemitiranje televizijskih i radijskih programa iz drugih država članica. Zahvaljujući Direktivi o satelitskom emitiranju i kabelskom reemitiranju brojni televizijski kanali dostupni su u državama članicama koje nisu njihova država članica podrijetla. To je pridonijelo jačanju europske kulturne raznolikosti i korisno je Europljanima koji žive u drugoj državi članici.

Podijeli: