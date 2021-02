Na uvodnom sastanku projekta EGI-ACE (EGI Advanced Computing for EOSC), održanom virtualno 4. veljače. 2021. godine, okupilo se 140 predstavnika konzorcija. Voditelji projektnih aktivnosti imali su mogućnost predstaviti se te raspraviti plan rada i događanja tijekom projekta.

Srce na projektu sudjeluje u izgradnji i održavanju federacijskog servisa ARGO koji obavlja mrežni nadzor servisa računalne platforme za EOSC (European Open Science Cloud), slanje obavijesti u slučaju incidenata te izvještavanje o dostupnosti i pouzdanosti rada servisa. Na uvodnom su sastanku stručnjaci Srca sudjelovali u raspravi o mehanizmima nadzora novih servisa računalne platforme za EOSC i integraciji u servis ARGO.

U petak, 5. veljače, održano je javno predstavljanje početka projekta u kojem su mogli sudjelovati svi zainteresirani pojedinci i saznati više o projektu. Na početku su predstavljene mogućnosti koje nudi projekt EGI-ACE pomoću kojih bi korisnici i pružatelji usluga imali koristi od računalne platforme za EOSC. Nakon prvog dijela slijedile su kratke prezentacije s prikazima infrastrukture, platformi i federacijskih servisa koje EGI-ACE nudi za rješavanje korisničkih zahtjeva iz domene naprednog računanja, upravljanja podacima te autentikacije i autorizacije.

Sljedeći dio bio je posvećen uslugama podatkovnih prostora (engl. Data Spaces). Podatkovni prostor je zaokružena usluga koja se sastoji od skupa znanstvenih podataka iz određene domene i odgovarajućih alata i računalne infrastrukture potrebne za analizu podataka.

Održane su prezentacije sljedećih usluga: ENES Data Space – Fabrizio Antonio (CCMC); SeaDataNet WebOcean Data Analysis – Dick Schaap (MARIS); LOFAR Science Products – Agnes Mika (ASTRON) i UseGalaxy.eu – Björn Grüning (Sveučilište Freiburg).

Više informacija o podatkovnim prostorima moguće je saznati na radionici EGI-ACE Communities Workshop koja će se održati 16. i 17. veljače 2021. godine.

Javno predstavljanje projekta EGI-ACE završilo je prezentacijama partnerskih projekata iz poziva INFRAEOSC-7 uz poseban naglasak na planiranu suradnju s projektom EGI-ACE i njihov zajednički cilj. Predstavljeni su projekti: DICE (Data Infrastructure Capacity for EOSC) – Debora Testi (CINECA); OpenAIRE-Nexus (Scholarly Communication Services for EOSC users) – Paolo Manghi (CNR-ISTI); RELIANCE (REsearch LIfecycle mAnagemeNt for Earth Science Communities and CopErnicus users in EOSC) – Raul Palma (PSNC) i C-SCALE (Copernicus – eoSC AnaLytics Engine) – Christian Briese (EODC).

Za zainteresirane sve prezentacije objavljene su na Indico stranici.

