Mnoge europske zemlje uvele su mjere socijalne distanciranja u borbi protiv pandemije coronavirusa. Kao rezultat toga, povećala se potražnja za internetskim kapacitetima, bilo za potrebe rada, e-učenja ili zabave. To bi moglo dovesti do opterećenja mreža u vrijeme kada one trebaju djelovati na najboljoj mogućoj razini.

Kako bi se spriječio zagušenje i osigurao otvoreni Internet, povjerenik za unutarnje tržište Thierry Breton pozvao je na odgovornost streaming usluga, operatera i korisnika. Savjetuje se platformama za streaming da nude standardnu, a ne visoku razlučivost te da surađuju s telekom operaterima. Potonji bi trebali poduzeti preventivne i ublažavajuće mjere i ohrabriti korisnike da primjenjuju postavke koje smanjuju potrošnju podataka, uključujući upotrebu Wi-Fi-ja ili sadržaja niže razlučivosti.

Operateri EU-a ukazuju na povećanu potražnju za povezivanjem. Iako dosad ne uzrokuje gužve na mreži. Kao mjera predostrožnosti, Europska komisija i Tijelo europskih regulatora za elektroničke komunikacije (BEREC) uspostavili su poseban mehanizam izvješćivanja za praćenje stanja internetskog prometa u svakoj državi članici kako bi mogli odgovoriti na pitanja kapaciteta. Europska komisija i BEREC izdali su izjavu o tom pitanju. Općenito gledano, ova situacija naglašava važnost kontinuiranog mrežnog ulaganja za ispunjavanje ciljeva Europske komisije Gigabit Society za 2025. godinu, posebno putem mreža 5G i optike.

