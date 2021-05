Tradicionalna konferencija “Power of Data” u organizaciji tvrtke Megatrend poslovna rješenja održat će se 21. svibnja 2021. u prostorima CK Showroom & Garden, Maksimirska 127, s početkom u 10 h. Na Megatrendovim konferencijama od najveće je važnosti postojećim i potencijalnim klijentima predstaviti uspješna poslovna rješenja koja omogućavaju transformaciju poslovnih rezultata u svakoj industriji, te će sudionici imati mogućnost poslušati iskustva dugogodišnjeg rada vrhunskih IT i poslovnih konzultanata prilikom predstavljanja uspješne primjene njihovih rješenja. Glavna tema ovogodišnje Power of Data konferencije bit će IBM CloudPak alati te IBM FlashSystem, moćne komponente IBM servera za pohranu podataka s izuzetno brzom responzivnošću!

Radi epidemioloških razloga broj sudionika je ograničen. U skladu s preporukama konferencija će se održati na otvorenom, u zelenom i smirujućem okruženju.

Link na konferencijsku stranicu: https://www.megatrend.com/power-of-data-spring-2021/

