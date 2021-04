Kada je NASA krajem šezdesetih godina prošloga stoljeća poslala astronaute na Mjesec, učinila je to koristeći raketno lansiranja koje je nakon putovanja do Zemljinog prirodnog satelita ušlo u njegovu orbitu, a astronauti su pomoću posebne letjelice putovali na površinu Mjeseca i natrag do zapovjednog modula u Mjesečevoj orbiti. Sve te tehnologije imale su prvu primjenu u stvarnim uvjetima pa su SAD postale prva (i još uvijek jedina) država koja je ljude poslala na Mjesec i uspješno ih vratila na Zemlju.

Pola stoljeća nakon tog revolucionarnog svemirskog uspjeha NASA planira nove misije na Mjesec s daleko naprednijim tehnologijama. Kao partner u toj novoj aktivnosti ESA je na svojem Flickr računu objavila rendere koji po prvi puta otkrivaju budući NASA-inu mjesečevu svemirsku stanicu (Lunar Gataway) koja bi trebala ujedno biti i prolazna stanica za buduće misije na Mars.

Ta stanica planirana je kao složeni sustav koji će kružiti u Mjesečevoj orbiti te služiti za buduće letjelice koje će ići prema Mjesecu. Nakon spajanja na tu svemirsku stanicu putnici na Mjesec bi na Zemljin satelit putovali posebnim vozilom posebno za to namijenjenim.

NASA već neko vrijeme u potpunosti posvećena programu svemitrske stanice u Mjesečevoj orbiti pod nazivom Artemis. Još je mnogo izazova u njegovoj izgradnji. Na projektu radi nekoliko zemalja odnosno njihovih svemirskih agencija. I Rusija je trebala biti jedna od tih zemalja, a neformalni sporazum između NASA-e i ruskog Roscomosa objavljen je krajem 2017. godine, međutim, 2020. godine objavljeno je da Rusija neće sudjelovati u projektu jer je za nju program Artemis previše pod američkom kontrolom.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

NASA se nada da će lansirati prve komponente Gateway-a do 2024. godine, iako je nejasno koliko bi vremena trebalo da se formira svemirska stanica kako bi mogla djelovati kao privremeni dom i znanstveno središte za astronaute koji putuju na i s Mjeseca.

Podijeli: