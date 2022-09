Globalni prihodi za tržište umjetne inteligencije (AI), uključujući softver, hardver i usluge za aplikacije usmjerene na umjetnu inteligenciju iznosili su 383,3 milijarde američkih dolara u 2021. godini, što je povećanje od 20,7 % u odnosu na prethodnu 2020. godinu, navodi se u Globalnom polugodišnjem praćenju umjetne inteligencije International Data Corporation (IDC) Worldwide Semiannual Artificial Intelligence Tracker– Procjena je IDC-a kako će tržišna vrijednost umjetne inteligencije dosegnuti gotovo 450 milijardi američkih dolara u 2022. godini.

AI aplikacije 2021.

Unutar kategorije AI aplikacija, AI aplikacije za upravljanje odnosima s klijentima (CRM) i AI aplikacije za upravljanje poslovnim resursima (ERM) činile su pojedinačno po 16% tržišta. Ostatak su činile druge vrste aplikacija. Globalno tržište je visko konkurentno jer skoro 300 tvrtki razvija AI aplikacije.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

U 2021. godini aplikacije usmjerene na umjetnu inteligenciju osvojile su 12,9% tržišta, što je porast od 29,3% u odnosu na prethodnu 2020. godinu. Ostatak tržišta držale su aplikacije koje nisu usmjerene na umjetnu inteligenciju, gdje su tehnologije umjetne inteligencije integralne za određene tijekove rada aplikacije, ali ako bi se te tehnologije uklonile, aplikacija bi i dalje mogla funkcionirati.

Implementacija AI softvera u računalni oblak (cloud computing) nastavlja pokazivati ​​stabilan rast. U 2021. godini 47,3% kupnje softvera za umjetnu inteligenciju bilo je implementirano u javni cloud, što je povećanje od 4% u odnosu na 2020. i 8,4 postotna boda u odnosu na 2019. godinu. IDC očekuje da će implementacija novokupljenog softvera za umjetnu inteligenciju u cloudu nadmašiti implementacije na lokalnim poslužiteljima 2022. godine.

AI usluge i hardver 2021.

Tržište AI usluga zabilježilo je povećanje ukupne vrijednosti u 2021. godini od 22,4% u odnosu na prethodnu godinu na 24 milijarde dolara. Potražnja klijenata za stručnošću u razvoju proizvodnih rješenja AI usluga pomogla je da kategorija AI IT usluga poraste za 21,9% u odnosu na prethodnu godinu na 18,8 milijardi dolara. Kategorija poslovnih usluga umjetne inteligencije porasla je 24,2% u odnosu na prethodnu godinu jer su organizacije tražile pomoć u upravljanju umjetnom inteligencijom, poslovnim procesima i strategijama za talente.

AI hardver bio je i najmanji (18,8 milijardi dolara) i najbrže rastući (38,9% godišnji rast) segment tržišta umjetne inteligencije. Rast hardvera potaknut je naporima da se izgrade namjenski AI sustavi sposobni zadovoljiti povećane računalne i pohranjivačke zahtjeve modela AI i skupova podataka. Dok su i AI poslužitelji i AI pohrana (storage) ostvarili snažan rast u 2021. godini (39,1% odnosno 32,9%) kupnje poslužitelja bile su znatno veće na 15,6 milijardi dolara.

AI potrošnja 2022.

Nova procjena Globalnog vodiča za potrošnju na umjetnu inteligenciju Međunarodne podatkovne korporacije (IDC) Worldwide Artificial Intelligence Spending Guide uključujući softver, hardver i usluge za sustave usmjerene na umjetnu inteligenciju (artificial intelligence AI) dosegnut će u 2022. godini skoro 118 milijardi američkih dolara te premašiti 300 milijardi dolara u 2026. godini. Primjena umjetne inteligencije u širok raspon proizvoda potaknut će godišnju stopu rasta od 26,5% do 2026. godine. To je preko četiri puta više od rasta koji se očekuje za ukupnu IT potrošnju do 2026. godine. Visok i kontinuiran rast korištenau umjetne inteligencije biti će u svim industrijama.

Prvi bankarstvo i maloprodaja

Bankarstvo i maloprodaja dvije su industrije koje će ostvariti najveća ulaganja u umjetnu inteligenciju tijekom slijedeće četiri godine. Zajedno će te dvije industrije činiti otprilike jednu četvrtinu ukupne potrošnje na AI u cijelom svijetu. Profesionalne usluge bit će sljedeća najveća industrija s više od 10% udjela u potrošnji, a slijede je proizvodnja. Profesionalne usluge također će biti jedna od industrija s najbržim rastom potrošnje na umjetnu inteligenciju (28,7%), zaostajući samo za medijskom industrijom (29,8%).

Najviše uporabe u korisničkim službama

Od 30 slučajeva upotrebe umjetne inteligencije, koje je identificirao IDC, najveću potrošnju imati će korisničke službe, doseći će 35,9 milijardi dolara 2026. godine. Drugi vodeći slučajevi upotrebe umjetne inteligencije uključuju preporuke i proširenje prodajnog procesa, analizu i istragu prijevara te programske savjetnike i sustave preporuka. Do 2026. godine ta će četiri slučaja upotrebe predstavljati više od 38% ukupne potrošnje AI-a u cijelom svijetu.

Polovica globalne potrošnje u SAD

Sjedinjene Američke Države bit će najveće geografsko tržište za sustave umjetne inteligencije, na koje će se odnositi više od 50% ukupne potrošnje na umjetnu inteligenciju u cijelom svijetu do 2026. godine. Maloprodaja i bankarstvo bit će vodeće industrije za ulaganja u umjetnu inteligenciju u SAD-u. Zapadna će Europa činiti više od 20% svjetske IT potrošnje i ostvarit će najbrži rast potrošnje s petogodišnjim rastu od 30,0%. Kina bit će treće najveće tržište umjetne inteligencije s jednom od najsporijih stopa rasta (21,1%).

Podijeli: