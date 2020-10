„Potpisivanjem na daljinu usklađenim sa zakonom omogućuju se potvrđivanje i razmjena e-dokumentacije na intuitivan način”, kaže Elvis Baltić iz tvrtke SETCCE, s kojim smo razgovarali o tome kako je uvođenjem elektroničkog potpisivanja dokumenata na daljinu moguće povećati prodaju i racionalizirati postupke.

Ako ne prije, u vrijeme pandemije bolesti COVID-19 zasigurno ste se susreli s potpisivanjem na daljinu. Recimo, kada ste jednim klikom potpisali automobilsko ili neko drugo imovinsko osiguranje, potpisali pretplatu na novi paket telefonije ili televizije, a neki od vas možda su na taj način čak i otvorili nov bankovni račun. U tom slučaju bila je potrebna i videoidentifikacija tijekom koje kupac uživo razgovara s agentom koji ga vodi kroz postupak. Nakon toga slijedi potpisivanje dokumentacije na daljinu samo jednim klikom.

„Potpisivanjem na daljinu i videoidentifikacijom jednostavno možete održavati komunikaciju s postojećim kupcima i lakše privlačiti nove. Zato je izrazito povećana potražnja za objema tehnologijama koje omogućuju sklapanje poslova bez posjećivanja poslovnice ili izravnog kontakta s prodajnim zastupnikom”, govori nam Elvis Baltić, regionalni voditelj prodaje tvrtke SETCCE koja već godinama pomaže drugim tvrtkama u optimizaciji procesa primjenom naprednih tehnologija e-potpisivanja. Primjenom njihove potpisne tehnologije ePero klijenti racionaliziraju potpisivanje e-dokumenata u poslovnicama, na terenu ili na daljinu.

Koji su odlučujući čimbenici koji tvrtke potiču na uvođenje rješenja za e-potpisivanje?

Danas više nije pitanje hoćete li, nego kako ćete provesti e-potpisivanje. Tvrtke zanima koliko će implementacijom rješenja ePero uštedjeti i koliko će moći poboljšati prodajne rezultate. Osim najočitije uštede na ispisu i potrošnji papira, naša tehnologije ePero u potpunosti eliminira i trošak rukovanja papirnatom dokumentacijom. To pozitivno utječe na dostupnost ljudskih resursa koji postprodajne aktivnosti ne obavljaju više ručno, nego je proces u cijelosti automatiziran.

Gotovo e-Potpis rješenje za klijenta

Koje izazove rješavaju tvrtke kupnjom vaših rješenja?

Za naše klijente „kupac“ rješenja za e-potpis najčešće je odjel prodaje koji se suočava s izazovom kako prodati više s postojećim resursima i istovremeno se približiti željama i potrebama kupaca. Uvođenjem digitalnih kanala prodaje kupci dobivaju neograničen pristup proizvodima i uslugama s jednim korisničkim iskustvom bilo kad i bilo gdje. Klijent može započeti postupak kupnje na bilo kojem uređaju, izvršiti video identifikaciju kamerom na telefonu, tabletu ili prijenosnom računalu i zaključiti postupak potpisivanjem dokumenata bez dodatnih troškova ili prethodne instalacije aplikacija. Za klijenta je takav postupak upravljanja tunelom kupca od početka do kraja procesa prodaje vrlo važan, jer u trenutnoj situaciji u papirnom poslovanju klijenti postižu i do 30 posto manje konverzije.

Kakav je vaš pristup klijentima?

Naš je pristup za klijenta najveća prednost prilikom donošenja odluke o uvođenju e-potpisa. Udubljujemo se u potrebe i želje klijente te nudimo rješenje „One Stop Shop” pri kojem naručitelj sve željene module pronalazi na jednom mjestu i ne mora se baviti tehnologijom. Dogovara se i usklađuje samo s jednim pružateljem usluga, integracija se provodi putem jednog sustava, a nema ni dodatnog troška održavanja jer je cijela infrastruktura u našem certificiranom oblaku. Tijekom trajanja uporabe naručitelj ima vlastitog prodajnog i tehničkog skrbnika koji vode brigu o učinkovitom funkcioniranju usluge i pružaju savjete u pogledu daljnjih mogućnosti uporabe naših rješenja.

Što najviše zanima potencijalne klijente kada pokreću takve projekte?

Najčešće pitanje koje nam se trenutačno postavlja jest koliko brzo možemo instalirati ePero jer su ga trebali još jučer (smijeh).

I koliko zapravo traje uvođenje e-potpisivanja u tvrtki?

To je vrlo relativno. Može se obaviti za 14 dana, a može trajati i dva mjeseca, ovisno o naručitelju i njegovoj ovisnosti o pružatelju usluga informacijskog sustava te kompleksnosti procesa koje želi digitalizirati. Kod tvrtke srednje veličine uvođenje traje prosječno dva do tri tjedna. U slučaju internetskog portala ePero govorimo o satima i o korištenju uslugom već isti dan.

ePero omogućuje potpisivanje dokumenata na daljinu

O čemu je riječ kod internetskog portala ePero?

Internetski portal ePero namijenjen je svima koji sa svojim partnerima ili kupcima žele potpisivati e-dokumente na daljinu. Tu smo ponajprije razmišljali o malim i srednjim tvrtkama. Njima je najvažnije da već prilikom pripreme pojedinih dokumenata definiraju potpisnika i mjesto potpisa. Dokument se zatim šalje na potpisivanje putem portala ePero, a pritom nije potrebna nikakva prethodna konfiguracija iz informacijskog sustava.

Kakve koristi ima tvrtka koja odluči uvesti e-potpisivanje?

Najčešće se na prvom prodajnom sastanku klijenti začude kada im kažemo da je kod tiskanog dokumenta za pribavljanje potpisa klijenta od pripreme dokumenta do njegova arhiviranja potrebno devet koraka. To može trajati i do tri dana. Pri uporabi rješenja ePero potrebna su samo četiri koraka jer je proces potpuno automatiziran. Kada zadnji potpisnik u procesu potpisivanja potpiše e-dokument, on se može poslati na e-adrese svih potpisnika, a istovremeno i u pozadinski sustav naručitelja, kao i u e-arhivu. Primjenom rješenja ePero klijent tako dobiva uređene i pregledne postupke potpisivanja e-dokumenata, može brže reagirati na zahtjeve i očekivanja kupca, osjetno se ubrzavaju procesi i povećava se postotak konverzije. Znatno se smanjuje i potreba za ispisivanjem i slanjem dokumenata poštom vanjskim poslovnim partnerima.

Ističete da ostajete partner svojih klijenata i nakon uvođenja rješenja za e-potpisivanje. Što to znači?

Da, to je istina, ne želimo biti samo dobavljač rješenja nego i partner koji pomaže u optimizaciji poslovanja. Već na prvom sastanku stavljamo se u ulogu naručitelja i pokušavamo utvrditi kakvi su njegovi strahovi i gdje su njegova uska grla te analiziramo što očekuju njihovi klijenti. Kupci se, na primjer, pitaju kako bi najbrže mogli privući nove klijente, ubrzati proces prodaje putem svojih prodajnih kanala, omogućiti partnerskoj mreži potpisivanje vlastitih dokumenata na jednostavan način, omogućiti svojim klijentima stalan pristup i nabavu usluge izvan redovitog radnog vremena. Na sva ta pitanja ne odgovaramo nuđenjem tehnologija i funkcionalnosti, nego nuđenjem provjerenih cjelovitih rješenja koja možemo ponuditi na temelju svojih iskustava i primjera dobre prakse s tržišta. Smatramo da svojim kupcima možemo pomoći povećati prodaju i time im omogućiti rast i konkurentnost.

Kako, odnosno gdje sve možemo optimizirati već uvedena rješenja za e-potpisivanje i kakve su koristi od toga?

Prilikom uvođenja rješenja kod kupca najčešće se susrećemo s pitanjem hoće li njihovi zaposlenici znati to upotrebljavati i je li korisnički doživljaj dovoljno jednostavan i intuitivan da ga žele upotrebljavati. Rješenje mora optimizirati radni proces i zaposlenicima na jednostavan način ubrzati postupak potpisivanja koji će prihvatiti kao svoj. S kupcima zato zadržavamo uski kontakt i cijelo vrijeme tijekom suradnje tražimo načine kako pojednostaviti proces potpisivanja. Od jednoga od svojih naručitelja dobili smo, na primjer, povratnu informaciju da jedan klik manje u procesu potpisivanja godišnje znači 70 tisuća eura uštede.

