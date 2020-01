Jeste li možda zbog sigurnosti svojih podataka ili iz bilo kojeg drugog razloga razmišljali o mogućim alternativama Googleu, odnosno njegovom Internet pretraživaču koji je, ako izuzmemo slučajeve poput Kine ili Rusije gdje su nametnute njihove nacionalne tražilice, globalno dominantan. Google, naime, godišnje zarađuje desetke milijardi američkih dolara prihoda samo od oglašavanja, a većina tih prihoda dolazi od Googleove usluge pretraživanja Interneta.

Marketinški stručnjak Si Quan Ong na svojem blogu donosi zanimljivo istraživanje postojećih alternativa kroz svakodnevni rad.

Dvije najveće alternative Googleu u pretraživanju Interneta uopće nisu usmjerene na privatnost. Bing, u vlasništvu Microsofta, je druga najveća web pretraživačica u SAD, s tržišnim udjelom od oko 6 posto. Nudi kvalitetno pretraživanje i niz usluga te ima sličnu politiku o privatnosti korisnika kao i Google, prikuplja sve podatke o korisniku.

Nekada jedna od najvećih internetskih kompanija na svijetu upravo zahvaljujući tražilici Yahoo sada je sjena nekadašnje najpopularnije globalne tražilice. U pretraživanju Interneta oslanja se na Bing i ima oko 1,6 posto udjela na globalnom tržištu.

„Istražio sam neke od najpopularnijih Googleovih alternativa i to tako što sam iz dana u dan mijenjao svoju zadanu tražilicu kako bih kroz svakodnevni posao uvidio koliko tražilice utječu na moj radi te sam analizirao koliko koja tražilica posvećuje pozornosti zaštiti podataka korisnika“, navodi Si Quan Ong.

On tražilicu StartPage smatra najboljom zamjenom Googleu. Prije svega jer u pretraživanju koristi rezultate Googlea ali bez stalnog praćenja korisnika u njegovim aktivnostima na webu. StartPage bilježi samo IP adresu korisnika, ne koristi kolačiće. No kako koristi Googleove rezultate pretraživanja kako možemo znati da ne šalje podatke Googleu, pita se Si Quan Ong navodeći kako se u njihovoj izjavi o politici privatnosti naglašava da korisnikov zahtjev za pretragu anonimno šalju Googleu i vraćaju korisniku a da pri tome ne uzimaju podatke. Usto StartPage ima sjedište u Nizozemskoj i podliježe EU pravilima privatnosti među kojima je i GDPR. Pri tome valja znati da Nizozemska ima multirateralne i bilateralne sporazume o razmjeni podataka čime se ne jamči da StartPage nije izložen kršenju prava privatnosti pojedinaca.

Qwant je pretraživač sa sjedištem u Parizu, osnovan 2013. godine. U pretraživanju oslanja se na Bing uz dopunu vlastitih algoritama pretraživanja Interneta. Kako Qwant ne prati korisnikovu geolokaciju ne može odgovoriti na pitanja koja se tiču pretraživanja potrebnih mjesta ili je u tome poprilično neprecizan. Kao ni StartPage ni Qwant ne prikuplja korisnikove podatke, traži dozvolu za korisnikovu IP adresu. No i Francuska ima niz multirateralnih i bilateralnih sporazuma o razmjeni podataka čime se ne jamči da Qwant ne može biti ili je izložen kršenju prava privatnosti pojedinaca.

Vjerojatno najpopularnija tražilica koja promovina privatnost na Internetu je DuckDuckGo, pokrenut je 2008. godine kao svojevrsni anti-Google. DuckDuckGo u pretraživanju Interneta koristi rezultate s preko 400 različitih mjesta, uključujući vlastiti alat za indeksiranje (DuckDuckBot), web lokacije koje nemaju komercijalnu poslovnu politiku (npr. Wikipedia) te partnera, među kojima je i Bing. No, Si Quan Ong navodi da možda najstrože poštivanje privatnosti kakvu ima DuckDuckGo rezultira poprilično slabim rezultatima pretraživanja. Inače, tražilica ne prikuplja IP adrese korisnika, ne koristi kolačiće no sprema povijest pretraživanja iako tvrdi da to radi na posve siguran način za korisnike. Kako je smješten u SAD znači da je dio obavještajnog saveza Five Eyes, navodi Si Quan Ong.

Ecosija je specifična Internet tražilica koja promovira ekološku svijest kroz svoje poslovanje. U vlasništvu je tvrtke Quartz iz koje navode kako 40 posto emisije CO 2 dolazi od Internet tražilica. Zbog toga oni svojih 80 posto prihoda doniraju projektima sadnje stabala, odnosno na svakih 50 pretraga znači donaciju za sadnju jednog stabla. Usto, nastoje što više koristiti obnovljive izvore energije. Pretraživanje Ecosie oslanja se na Bing i vlastite algoritme. Tvrde da prikupljene podatke korisnika, koje prikupljaju radi unaprjeđenja pretraživanja, brišu nakon sedam dana. No, kako partneru Bingu proslijeđuju niz podataka od IP adrese, postavke poput države korisnika, jezika itd. upitno je koliko Ecosia poštuje privatnost korisnika.

Swisscows tražilica sa sjedištem u Švicarskoj koristi rezultate pretrage od Binga a za njemački jezik ima svoje algoritme pretrage. Posebnu pozornost posvećuje zaštiti od nasilnih i pornografskih sadržaja za koje ima filtere koje korisnik ne može ukloniti, izraženo poštuje privatnost korisnika, ne prikuplja nikakve podatke, kolačiće, geolokaciju… Partnerstvo s Bingom ostvaruju na način da upite pretraga svojih korisnika šalju potpuno anonimno. No, kako Švicarska ima bilateralni ugovor sa SAD o uzajamnoj pravnoj pomoći to može značiti da anonimnost korisnika nije potpuno zaštićena.

Podijeli: