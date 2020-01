Nakon što je prošle 2019. godine u 9 europskih zemalja profunkcionirala 5G mreža Poljska će biti deseta zemlja, prva u ovoj godini s novom generacijom telekomunikacijske tehnologije. Poljski mobilni operater Play Communications sve je pripremio za pokretanje 5G mreže u gradu Gdynia na sjeveru zemlje, rekao je njegov izvršni direktor Jean-Marc Harion navodečeći kako je će to biti prva komercijalna 5G usluga u Poljskoj. Očekuje se da će mobilni internet na 5G mreži ponuditi brzinu podataka do 50 ili 100 puta bržoj od postojećih 4G mreža. Iako je Play Communications sve pripremio za uvođenje 5G tehnologije u gradu Gdynia još čeka odobrenje poljskog nacionalnog Ureda za elektroničke komunikacije (UKE) za pokretanje mreže.

Drugi poljski telekom operater Cyfrowy Polsat najavio je da njegova jedinica Polkomtel započinje izgradnju prve 5G mreže koja će profunkcionirati u prvom kvartalu ove godine u sedam poljskih gradova.

Uvođenje 5G tehnologije u Poljskoj kao i ostatku Europske unije izaziva kontraverze jer su Sjedinjene Američke Države zatražile od svojih saveznika da ne koriste opremu kineskog Huaweia, navodeći kako postoji opravdana sumnja da ima ugrađene špijunske uređaje.

Play Communications je već ranije nabavio opremu od Huaweia, dok se Cyfrowy Polsat opredijelio za 5G tehnologiju Nokie i Ericssona. Poljska je jedna od rijetkih zemalja EU koja je s SAD potpisala zajedničku deklaraciju kojom će dvije zemlje ojačati suradnju na sigurnosti 5G i utvrdile kriterije za 5G opremu. Tom deklaracijom Poljska u stvari prihvata zahtjev SAD da dobavljače 5G mrežne opreme treba strogo ocjenjivati ​​za nadzor strane vlade, odnosno isključiti Huawei iz ponuda za 5G tehnologiju. Specifični elementi citiranog dokumenta su procjene „je li dobavljač pod nadzorom strane vlade bez neovisnog sudskog nadzora; ima li dobavljač transparentnu vlasničku strukturu; i ima li dobavljač zapis etičnog korporacijskog ponašanja i podliježe pravnom režimu koji primjenjuje transparentne korporativne prakse. Reakcija na takvu odluku Varšave iz Huaweia su bili podsjećanje na dosadašnja značajna ulaganja kao i plan ulaganja od 753 milijuna američkih dolara u Poljsku do kraja 2024. godine.

Play Communications je najavio da ove godine planira postaviti još 800 5G baznih stanica. Uz njih i Polkomtel u Poljskoj još djeluju i Orange Polska i T-Mobile Deutsche Telekoma. Orange Polska je prošle godine već testirao 5G mrežu na 9 baznih stanica u varšavskom okrugu Ochota i Powiśle na Ericssonovoj tehnologiji. Iz Orange Polska najavili su kako

će implementirati 5G tehnologiju u Poljskoj 2020. ili 2021. godine, nakon što dobiju potrebne dozvole.

Ericsson je dobavljač 5G opreme za sada za 24 telekoma među kojima su AT&T, Sprint, T-Mobile US, US Cellular, Verizon, Swisscom, TDC, Telenor, Vodafone UK, Wind, Etisalat, Optus, Ooredoo, STC, KT, SK Telecom i Telstra. Iz Huaweia tvrde kako Ericsson i Nokia kasne u razvoju 5G tehnologije za njima 2 do 3 godine. Kineski proizvođač 5G opreme priopćio je kako je prošle godine u razvoj te tehnologije uložio 14,3 milijarde američkih dolara, što je više nego od Applea, Intela ili Cisca i gotovo 30 posto više od Huaweieva dva najveća konkurenta u radu s mrežnom opremom Ericssona i Nokie zajedno. Najavili da će ove godine u istraživanje i razvoj 5G tehnologije uložiti između 15 i 20 milijardi američkih dolara.

