Infosecurity navodi da je Carinska uprava u Velikoj Britaniji objavila informaciju da je od 2016. godine obradila 2,6 milijuna prijava pokušaja phishing napada, objavio je Nacionalni CERT. Najviše je prijava, njih 1,9 milijuna, stiglo zbog prijava phishinga putem elektroničke pošte, dok je 150.000 prijava bilo vezano uz SMS poruke.

Posebno valja izdvojiti porast u broju prijava vezanih uz prevare putem telefona kojih je u fiskalnoj godini 2016./2017. bilo 407, dok je u razdoblju 2018./2019. zabilježeno čak 104.000 prijava. Unatoč poraznim podacima, Carinska uprava navodi kako su poduzeli značajne korake u borbi protiv prevara te vrste.

Međutim, Andy Heather iz tvrtke Centrify navodi da je važno osvijestiti privatni sektor koliko je važno boriti se protiv takvih oblika prevare jer sve više prevara cilja upravo predstavnike privatnog sektora.

“Ovi su incidenti samo dio tehnika koje napadači koriste kako bi ostvarili pristup do povjerljivih financijskih informacija, ali i do korisničkih podataka i lozinki”, navodi Heather dodajući “U mnogim slučajevima napadači dolaze do podataka zaposlenika neke tvrtke te onda te podatke koriste kako bi pristupili servisima, bazama i alatima bez podizanja sumnje.

Važno je suočiti se s time da glavnu prijetnju predstavljaju slabi podaci za prijavu, ali i sve veći broj osoba koje nasjedaju na phishing poruke elektroničke pošte”.

Phishing napade teško je neutralizirati korištenjem isključivo tehničkih rješenja te je važno raditi za podizanju svijesti. Jedino se na taj način može osigurati ispravan odgovor zaposlenika na prijetnje što uvelike podiže razinu sigurnosti cijele tvrtke. Edukacija predstavlja ključan element zaštite jer zaposlenicima omogućava da prepoznaju napad i na pravi način na njega odgovore.

