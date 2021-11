Petu konferenciju F2 – Future of Fintech u organizaciji Buga i Mreže otvorio je direktor konferencije Oleg Maštruko ukazavši na napredak fintecha posljednjih godina ubrzan pandemijom kroz nove fintech tvrtke, prvu domaću karticu digitalnog novčanika… Napomenuo je kako će sva predavanja i dvije panel rasprave biti dostupne online za sudionike nakon konferencije.

Prvo keynote predavanje pod nazivom S tehnologijom ili bez nje – o čemu će ovisiti vaša mirovina održao je Andrej Grubišić iz Grubišić & Partners corporate finance. Predstavio je ključne značajke hrvatskog mirovinskog sustava, usporedivši ga s drugim mirovinskim sustavima, ukazao na moguća očekivanja i prijetnje koje dolaze zbog pada stanovništva i iseljavanja. Smanjenje radnog stanovništva, visoka zaduženost zemlje, nizak kreditni rejting i drugi faktori utječu na niske mirovine u Hrvatskoj, istakao je Grubišić navodeći kako imamo nizak postotak zaposlenih radno sposobnih stanovnika (62%), znatno niži od zapadne Europe (75%) pa i niži od srednjoeuropskih zemalja (65%).

Ukazao je i na problem nelikvidnog investicijskog tržišta za obvezne mirovinske fondove, emigraciju skoro 200 tisuća radno sposobnih stanovnika posljednjih godina, te da se 10% BDP zemlje odvaja za prvi mirovinski stup. Grubišić smatra kako hrvatski mirovinski sustav nije upitan po održivosti ali je upitan po pružanju dostatnih uvjeta za život umirovljenicima.

Miroslav Mraković iz Spana, glavnog sponzora konferencije, predstavio je u predavanju Digital transformation – faster, smarter and easier Dynatrace Software Intelligence Platform (DSIP), platformu koja ima real time prikupljanje i obradu podataka te zahvaljujući umjetnoj inteligenciji automatizirano odlučivanje. Ukazao je kako je digitalna transformacija u hrvatskim poduzećima započela prije 5 do 5 godina te će trajati još godinama. DSIP omogućuje bržu, pametniju i lakšu digitalnu transformaciju što je posebno važno u pandemiji koja je ubrzala digitalizaciju za čak 89%. Mraković je upozorio da informatički sustavi eksponencijalno rastu te da je nužna stalna edukcija zaposlenika za njihovu primjenu.

Voditeljica projekta Genius u InterCapitalu Maja Menićanin u predavanju Mijenjamo li budućnost investiranja kroz roboadvisory? predstavila je aplikaciju za investiranje Genius ukazujući na specifičnosti hrvatskog tržišta štednje koja iznosi oko 250 milijardi kuna, opasnosti pasivnog odnosa prema investiranju čime se ne sudjeluje u ostvarivanju prihoda nego gubi na inflaciji. Naglasila je kako je Genius visoko individualizirana roboadvisory aplikacija koja korisnicima nudi širok spektar mogućnosti investiranja.

Na panelu Uvođenje eura – 20 godina prekasno? koji je moderirala Gordana Gelenčer iz Poslovnog plana sudjelovali su viši predavač Sveučilišta u Pragu Željko Ivanković, glavni ekonomist HNB-a Vedran Šošić, financijski konzultant i profesor na ZŠEM-u Neven Vidaković, te direktor Hrvatske udruge banaka Zdenko Adrović.

Uvodni osvrt na temu dao je Željko Ivanković podsjetivši kako je dvojba o uvođenju eura ili održavanju suvereniteta domaće valute bila tema još od 1999. godine. Za prihvaćanje eura, rekao je Ivanković, ključna je bila politička odluka ukazavši kako izbor valutnog režima podrazumijeva i odgovornost za njegov izbor.

Vedran Šošić je ukazao na neka okruženja u kojima mora funkcionirati zajednička europska valuta kao što je neujednačeni ekonomski oporavak, različite stope inflacije… Zdenko Adrović je spomenuo da Hrvatska ulazi u eurozonu na početku 2023. godine s izrazito slabim plasmanima banaka poslovnom sektoru od samo 80 milijardi kuna. Ivanković je rekao kako ne čudi što propulzivne tvrtke više ne financiraju svoj razvoj u bankovnom sektoru.

Neven Vidaković je uvjerenja kako se europski fond za oporavak od pandemijske krize koristi za sanaciju golemih dugova pojedinih članica EU te da se taj fond ne koristi za stvaranje novih radnih mjesta. On smatra kako Hrvatska ne bi trebala prihvaćati euro jer ulaskom u eurozonu dobiva i sve probleme te valutne zajednice.

Ivanković je naglasio kako se digitalnim valutama mijenja struktura financijskog tržišta kao odraz promjene strukture ekonomije što zahtjeva institucionalnu, odnosno regulatornu pažnju. Napomenuo je kako digitalni euro o kojem razmišljaju u europskim institucijama nije samo tehničko pitanje nego i pitanje posjedovanje podataka.

Poslijepodnevni dio konferencije započeo je keynote predavanjem predavačice na ZŠEM-u Vedrane Pribičević pod nazivom Inflacija i fintech. Naglasila je kako je sadašnja inflacija u EU od 3,8% najveća od 2013. godine te da dolazi uglavnom od povećanja cijena energenata zbog zelene tranzicije te prehrambenih proizvoda i od usluga. Hrvatski rast cijena nekretnina vidi upravo u inflacijskom ciklusu odnosno u domaćim sklonostima ulaganja u nekretnine kako bi se sačuvala vrijednost imovine. Pribičević smatra kako je aktualna inflacija prolazna i neće ostaviti teže ekonomske posljedice.

Fintech, software i ML guru i vlasnik 27 patenata te 2 znanstvena rada iz područja digitalnih financijskih transakcija Marko Rukonić u svojem predavanju Što se zapravo dogodilo s GameStop dionicama i kako točno funkcionira short selling? objasnio je kako funkcionira short selling u SAD, specifičnom načinu zarađivanja na dionicama kada se očekuje njihov pad na burzi.

Osnivač i predsjednik Blockademie Goran Težak i CEO Blockademie Denis Fušek predstavili su Blockademia project, decentralizirani sustav za autentifikaciju i verifikaciju dokumenata na Cardano tehnologiji. U tijeku je izrada aplikacije za koju sada imaju 30 tastera te dogovor o tri franšizna partnera u svijetu jer aplikaciju žele ponuditi globalno kroz franšizni sustav.

Software developer Ingemarka Milan Pleša predstavio je projekt digitalne transformacije Sberbank koji je započeo 2018. godine kao međunarodni projekt Sberbank podružnica u zemljama u kojima banka djeluje kako bi se izradio zajednički i kompatibilni digitalni sustav. Kroz projekt se posebna pozornost usmjerila na user expirience, standardizaciju za desktop i mobilnu aplikaciju. Voditelj poslovne analize i demand manager u Sberbank Tomislav Brečić objasnio je kako su započeli s kupljenom omnichannel platformom koju su uz pomoć stručnjaka iz Ingemarka prilagodili i standardizirali u inovativan dizajn za podružnice Sberbank u srednjoj i južnoj Europi.

Poslijepodnevni panel pod nazivom IPO vs. ICO moderirao je direktor Bug d.o.o. Aron Paulić. U panel raspravi sudjelovali su predsjednik Uprave Spana Nikola Dujmović, predsjednica Uprave Zagrebačke burze Ivana Gažić, suosnivačica Revuta Josipa Majić, CEO InterCapital Asset Managmenta Ivan Kurtović te Filip Šaravanja iz Sektora za harmonizaciju propisa i međunarodnu suradnju HANFA-e. Sudionici panela raspravljali su o razlikama financiranja tvrtki kroz dva modela od kojih je jedan namijenjen startupima a drugi zrelim etabliranim tvrtkama, razlikama u regulativi, razlikama u regulativi iz koje proizlazi i rizičnost modela. Ukazano je na nužnost bolje regulacije ICO-a.

Ukratko predstavivši činjenice izlaska Spana na Zagrebačku burzu Dujmović je objasnio kako je izlazak pripreman deset godina a da sam dan uvrštavanja na burzu za Span nije značio nikakvu suštinsku promjenu upravo zbog te pripremljenosti. Objasnio je kako uvrštavanje tvrtke na burzu znači osiguranje njenog poslovanja i nakon što on kao osnivač ne bude više mogao voditi posao. Ukazao je na odličan odaziv zaposlenika za uvrštavanje na burzu te da su im dionice od uvrštavanja za dva mjeseca narasle oko 30%.

Ivana Gažić je objasnila strukturu Zagrebačke burze koja uz redovno tržište ima i Funderbeam South-East Europe (Funderbeam SEE), društvo sa sjedištem u Zagrebu, namijenjeno prikupljanju kapitala za financiranje startupova te trgovanju udjelima zahvaljujući inovativnom sustavu temeljenom na blockchain tehnologiji te Progress platformu namijenjenu malim i srednjim poduzećima.

Uz uspješan IPO Spana na Zagrebačkoj burzi predstavljen je i uspješan ICO Revuta na platformi Cardano koji je predstavila Josipa Majić. Ukazano je na problem niske likvidnosti Zagrebačke burze i njenim razlozima koji su prije svega u malom broju dioničara u većini tvrtki. Istaknuti su i uspješniji primjeri dioničkih društava poput Hrvatskog telekoma, Valmara, Atlantika…

Filip Šaravanja je ukazao na podršku regulatora fintech startupima u razvijanju njihovih inovativnih proizvoda kako bi prevladali složene i regulatorne prepreke.

Ivan Kurtović je ukazao na investiranje u tehnološki sektor od 120 milijuna kuna što se posebno povećalo u pandemiji napomenuvši kako je to investiranje znatno veće nego promet na burzi.

Nakon panela voditeljica poslovnog razvoja Mastercard Tina Mirčeta održala je predavanje Pasivna biometrija: alat za izgradnju digitalnog povjerenja objašnjavajući aktualne metode biometrijske zaštite podatak i identiteta u rastućim zlonamjernim napadima.

CEO PlatiMe Tea Kolak predstavila je platformu PlatiMe iz sklopa digitalnih usluga za poslovnu dokumentaciju tvrtke Moj eRačun. Platforma PlatiMe omogućuje korisnicima,, među ostalim, i slanje ponuda i sklapanje ugovora o prodaji kratkoročnih nedospjelih potraživanja.

Glavni direktor za DACH tvrtke Endava koja je odnedavno preuzela naš FIVE, Toby Dixon u svojem predavanju Delivering Fintech in the Realityverse ponudio je sveobuhvatna rješenja financijskog konsaltinga u različitim područjima djelatnosti u Europi i drugim dijelovima svijeta.

Osnivač edukacijskog projekta za blockchain i kripto valute Go2Guy Boris Agatić kroz predavanje DEFInitivno me štednja u banci osiromašuje ukazao je prednosti tzv. decentraliziranog financijskog sustava od klasičnog kontroliranog od centralnih banaka

Drugi dana konferencije F2 – Future the Fintech zaspočeo je predavanjem Salesforce Solution Architect iz LeverUP Consulting Darije Kulikove koja je kroz predavanje Salesforce for FinTech: Are you sure you know your customer? ukazala na probleme digitalne transformacije u financijskoj industriji navodeći da je 80% tvrtki u toj industriji započelo transformaciju, a da ih je samo 14% ostvarilo djelomične rezultate te samo 3% sve planirane promjene. Ukazala je da uspjeh transformacije najviše ovisi od odnosa prema klijentima koji mora postati sveobuhvatniji, personaliziraniji i prema zahtjevima industrije 4.0.

Fintech, software i ML guru i vlasnik 27 patenata te 2 znanstvena rada iz područja digitalnih financijskih transakcija Marko Rukonić u svojem drugom predavanju na ovogodišnjoj konferenciji Primjena AI-a u odobravanju kredita malim poduzećima koristeći bankovne transakcije predstavio je napredni digitalizirani sustav kreditiranja malih poduzeća u SAD koji se oslanja na digitalizirano knjigovodstvo za tvrtke. Rješenje umnogome pojednostavljuju procese poslovanja.

Osnivač edukacijskog projekta za blockchain i Go2Guy za kripto valute Boris Agatić je u svojem drugom predavanju na ovogodišnjoj konferenciji Crypto Scams – if you play stupid games, you win stupid prices! predstavio neke zanimljive primjere prijevara na kripto tržištu kod nas i u svijetu, ukazujući na najčešće načine prevara te ukazao na osnovno pravilo na kripto tržištu – Nikome ne vjerovati!

Ekonomski komentator Branimir Perković u svojem predavanju Euro ili kuna? Možda Bitcoin? govorio je o specifičnostima novca u primjeni naglasivši kako je lažna dilema euro ili kuna jer je kuna nesamostalna valuta tečajno vezana za euro.

Zadnje predavanje drugoga dana ovogodišnje konferencije F2 – Future of Fintech pod nazivom Spajanje mobilnog novčanika i kartice održala je voditeljica odjela kartičnog poslovanja Aircasha Kristina Bahunek koja je objasnika pokretanje prve hrvatske platne kartice vezane za digitalni novčanik Aircash Mastercard koja koristi kartičnu infrastrukturu za širenje usluga digitalnog novčanika.

Podršku konferenciji ove godine dali su zlatni sponzor Span, zatim srebrni Mastercard, Moj e-račun, Genius by Intercapital, Revuto i Endava + FIVE, te sponzori Aircash, Blockademia, Ingemark i LeverUP.

