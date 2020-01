“Jedna je postrojba zrakoplovnih snaga američke vojske procijenila da je potrošila ekvivalent više od 45.000 sati godišnje na neprilagođeni softver Autonomni logistički informacijski sistem (Autonomous Logistics Information System ALIS) koji dolazi kao dio opreme višenamjenskog borbenog lovca F-35 stelth. Navodi se da su čak neke podatke morali unositi ručno jer su automatizirani procesi softvera toliko loši da su na traženje rezervnih dijelova odgovori bili da će biti dostupni za dvije godine, navodi se u izvješću američkog GAO-a (Government Accountability Office) iz studenome prošle godine. Autonomni logistički informacijski sustav (ALIS) dizajniran je za proaktivno funkcioniranje za kontrolu ispravnosti motora, zalihama goriva, funkcioniranju svih dijelova aviona pa do svakodnevnih operacija F-35, od planiranja misije i planiranja leta do popravaka i redovitog održavanja, kao i praćenja i naručivanja dijelova.

Niz problema s ALIS-om, među kojima i pritužbe kupaca novog američkog borbenog zrakoplova da šalje sve podatke u sjedište proizvođača o čemu smo ranije pisali u Mreži i kada su dvije zemlje kupci F-35 zaprijetile izlaskom iz najskupljeg vojnog programa američke vojske, natjerao je Ministarstvo obrane SAD da najavi kako će ALIS zamijeniti potpuno novim softverom ODIN (Operativna mreža intergriranih podataka Operational Data Integrated Network) najkasnije do prosinca 2022. godine, objavio je Reuters.

No kako je do kraja 2022. godine još skoro dvije godine i dalje će se koristiti ALIS te će biti do tada nadograđivan odnosno poboljšavan. Naime, ALIS će biti ažuriran na verziju 3.5 koja uključuje čak 300 ispravki, odnosno zakrpa.

Novi softver ODIN za tehnološki najnapredniji vojni avion temeljit će se na cloudu te će podatke razmjenjivati skoro u stvarnom vremenu o performansama sustava u avionu, cyber sigurnosti… Novi softver će se moći kontrolirati glasom pilota, a bit će napravljen kao i raniji od glavnog proizvođača aviona Lockheed Martina. Iz tvrtke su ustvrdili kako će ODIN biti uklopljen u postojeći proračun ALIS-a a iz GAO-a su procijenili kako će ALIS koštati više od 16,7 milijardi USD tijekom svog višestoljetnog “životnog ciklusa”.

Ključni dio priče je cijena leta F-35 koja je zbog ALISA od 2018. godine, kada je uveden u američko zrakoplovstvo, bila skoro 50 tisuće američkih dolara. Dosadašnjim ispravkama ta je cijena smanjena na 44 tisuće dolara, a cilj je Pentagona da do 2025. godine smanji cijenu na samo 25.000 dolara koliko otprilike košta i sat leta njihovog znatno starijeg borbenog zrakoplova F-16.

