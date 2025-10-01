YouTube plaća Trumpu kako bi se riješili tužbe

YouTube je pristao platiti 24,5 milijuna američkih dolara kako bi riješio tužbu koju je američki predsjednik Donald Trump pokrenuo protiv tvrtke zbog suspenzije njegova korisničkog računa nakon nereda u američkom Kapitolu u siječnju 2021. godine. Time je Alphabet postao trećom velikom tehnološkom tvrtkom koja je Trumpovu tužbu zbog nezakonitog ušutkavanja konzervativnih stajališta riješila nagodbom.



Trump je u srpnju 2021. također tužio Twitter (sada X) i vlasnika Facebooka, tvrtku Meta Platforms. Meta i X su se ranije ove godine složili platiti kako bi riješili tužbe. U siječnju je Meta pristala platiti oko 25 mil. USD, a X je platio oko 10 mil. USD. Metinom nagodbom predviđeno je 22 mil. USD za fond za Trumpovu predsjedničku knjižnicu u Miamiju na Floridi.



Prema nagodbi, 22 mil. USD bit će isplaćeno u Trumpovo ime organizaciji Trust for the National Mall, neprofitnoj organizaciji koja se bavi izgradnjom plesne dvorane vrijedne 200 mil. USD u u Bijeloj kući. Očekuje se kako će radovi na objektu površine 8361,27 četvornih metara biti dovršeni prije kraja Trumpovog mandata u siječnju 2029.

Preostali iznos pripast će drugim tužiteljima u slučaju, uključujući American Conservative Union i autoricu Naomi Wolf. YouTube nije priznao krivnju i neće mijenjati proizvode ili politike. Trump nije izgubio svoj račun pri YouTubeu 2021., ali mu je suspendirano postavljanje novih videa, što mu je ponovno omogućeno 2023.