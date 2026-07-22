News Corp tužio Brave zbog krađe i distribucije novinskih članaka

Suočen s tužbom tražilice Brave Software, News Corp podnio je protutužbu u kojoj ju tereti za flagrantnu krađu distribucijom i prodajom verzija članaka iz Wall Street Journala i New York Posta tvrtkama za umjetnu inteligenciju.



Brave je prošle godine preventivno tužio medijskog diva, tražeći sudsku odluku prema kojoj su njegove prakse legalne. Tužbu su podnijeli nakon što su od News Corpa primili zahtjev o obustavi aktivnosti.



U podnesku saveznom sudu u Oaklandu u Kaliforniji (SAD) News Corp je naveo kako Braveovo neovlašteno prikriveno skidanje sadržaja i preprodaja njegovih članaka zaštićenih autorskim pravima nisu ni blizu granica pravno prihvatljivog ponašanja poznatog kao poštena upotreba.



"Što više sadržaja Brave kopira i prodaje, to više prihoda generira i manje poticaja imaju tvrtke za umjetnu inteligenciju da pregovaraju o licencama s izdavačima koji su proizveli sadržaj. Brave profitira dok su izdavači isključeni", navedeno je u u tužbi.



News Corp traži sudsku zabranu i neodređenu novčanu odštetu, plus odštetu do 150 tisuća američkih dolara po kršenju.



Brave je tužio News Corp u ožujku 2025. godine. Tvrdio je kako njihovo indeksiranje sadržaja News Corpa kako bi ga bilo moguće pretraživati ​​i pružanje korisnicima isječaka i "optimiziranih sažetaka" tog sadržaja predstavlja poštenu upotrebu. Tužili su također New York Post, Dow Jones te britanske i australske operacije News Corpa.

Podnio je revidiranu tužbu u svibnju 2026. nakon neuspjelih pregovora o "poštenom, tržišno utemeljenom sporazumu". Optužili su News Corp za prijetnju ometanjem napretka generativne umjetne inteligencije.



Izvršni direktor News Corpa Robert Thomson ocijenio je kako "Braveova pljačka sadržaja njegove tvrtke odražava očito zanemarivanje štete načinu na koji se informacije šire". "Ovo doba neukusne trgovine tehnologijom mora završiti ako novinarstvo želi imati održivu budućnost", rekao je Thomson.