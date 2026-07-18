Meta Platforms je meta grupne tužbe jer je koristila AI za otkaze

Dvadeset i šest zaposlenika tvrtke Meta Platforms podnijelo je novu tužbu u kojoj tvrde kako je tehnološki div koristio softver pokretan umjetnom inteligencijom koji je nesrazmjerno ciljao osobe s invaliditetom ili one koji su uzeli bolovanje pri odabiru radnika za masovna otpuštanja.



Anonimni tužitelji optužuju Metu za kršenje saveznih i državnih zakona koji zabranjuju diskriminaciju ili odmazdu protiv radnika s invaliditetom, koji koriste bolovanje ili su trudni. Također tvrde kako Meta nije testirala svoje AI sustave na pristranost, kršeći nedavno usvojene zakone Kalifornije i grada New Yorka.



Tužba, podnesena na saveznom sudu u Oaklandu u Kaliforniji, navodi kako se tvrtka oslanjala na čimbenike poput produktivnosti i korištenja AI tokena kada je ranije ove godine ukinula tisuće radnih mjesta, stavljajući u nepovoljan položaj ljude koji su propustili posao zbog zdravstvenih stanja ili kako bi se brinuli za članove obitelji.

Meta: ljudi su otpuštali ljude

Tužitelji, koji su u svibnju obaviješteni kako će im radna mjesta biti ukinuta počevši od 22. srpnja, traže preliminarnu odluku suda kojom bi se Metu spriječilo u dovršavanju otpuštanja do okončanju privatne arbitraže. Radnici kažu kako Metini sporazumi zahtijevaju od zaposlenika individualnu arbitriražu u radnim sporovima, ali to se se ne odnosi na zahtjeve za privremenom pravnom pomoći.



Prema tužbi, Meta je koristila niz internih sustava potpomognutih umjetnom inteligencijom za ocjenjivanje i rangiranje zaposlenika na popisu za otkaz. To je uključivalo Metamate, velikog asistenta za jezične modele, alat koji je pratio komunikaciju i dokumente radnika, i ocjenu produktivnosti izvedenu skeniranjem pritisaka tipki, sadržaja zaslona, ​​e-pošte i povijesti preglednika.



Glasnogovornik Mete je zahtjeve proglasio neutemeljenim jer su odluke o upravljanju radnom snagom i organizaciji donosili su i donose ljudi, a ne umjetna inteligencija.



Meta je u svibnju otpustila 10 posto svoje globalne radne snage (blizu 8000 ljudi) i planira daljnja smanjenja broja radnih mjesta kasnije ove godine. Glavni izvršni direktor Mark Zuckerberg od tada je izjavio kako ne očekuje daljnja otpuštanja u cijeloj tvrtki ove godine.



Promjene su dio dalekosežne reforme jer tvrtka povećava svoja ulaganja u umjetnu inteligenciju i stavlja agente umjetne inteligencije u središte svoje ponude proizvoda i svog pristupa internom radu.