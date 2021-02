Procjenjuje se da je više od 7 od 10 korisnika interneta iz 12 mjeseci prije Eurostatovog istraživanja izvršilo internetske kupnje. Eurostatovo istraživanje temelji se na rezultatima Ankete o korištenju ICT-a (informacijske i komunikacijske tehnologije) za 2020. godini u kućanstvima i od strane pojedinaca. Rezultati istraživanja za 2020. godinu temelje se na odgovorima ukupno 109.983 kućanstva u EU-27 s najmanje jednom osobom u dobi od 16 do 74 godine i 139.073 osobe u EU-27 u dobi od 16 do 74 godine.

Sveukupno, udio e-kupaca među korisnicima interneta raste, a najveći udio zabilježen je u obje dobne skupine 16-24 i 25-54 (svaki 78%).

Podaci se odnose na 2020. godinu.

Udio internetskih korisnika koji su kupovali putem interneta u 12 mjeseci prije istraživanja znatno se razlikovao u cijeloj EU, krećući se od 42% internetskih korisnika u Bugarskoj do 91% u Nizozemskoj. Kada se uzmu u obzir svi pojedinci u dobi od 16 do 74 godine u EU, udio internetskih kupaca u toj skupini iznosio je 64%, a Danska je imala najveći udio (89%), dok je Bugarska najmanji (31%).

Najpopularnije kupnje putem interneta u vezi s robom u EU u tri mjeseca prije istraživanja bile su odjeća (uključujući sportsku odjeću), obuća ili dodaci (64% e-kupaca), prva među svim dobnim skupinama, nakon čega slijede isporuke iz restorani, lanci brze hrane, ugostiteljske usluge (29%), namještaj, dodaci za dom ili vrtlarske proizvode (28%) i kozmetika, proizvodi za uljepšavanje i wellness te tiskane knjige, časopisi ili novine (oboje 27%).

Što se tiče učestalosti, najveći udio e-kupaca obavio je kupnju u tri mjeseca prije istraživanja tri do pet puta (35%), dok je 34% to učinilo jednom ili dva puta. Što se tiče potrošenog iznosa, najveći udio e-kupaca (46%) kupio je robu ili usluge u ukupnom iznosu između 100 i 499 EUR. Nadalje, 30% e-kupaca obavilo je kupnju od prodavača u drugim zemljama EU-a.

Najveći rast među mladima

E-kupovina neprestano raste, a najveći porast ima među mladim korisnicima interneta .

Udio pojedinaca u dobi od 16 do 74 godine koji su kupovali putem interneta u 12 mjeseci prije istraživanja 2020. godine iznosio je 64%.

Potrošači cijene pogodnost mogućnosti kupovanja bilo kad i bilo gdje, pristupa široj paleti proizvoda, uspoređivanja cijena i dijeljenja mišljenja o robi s drugim potrošačima.

U 12 mjeseci prije istraživanja 89% pojedinaca u dobi od 16 do 74 godine koristilo je internet od kojih je 72% kupilo ili naručilo robu ili usluge za privatnu upotrebu. Internetske kupnje od strane korisnika interneta porasle su za 19 postotnih bodova u usporedbi s 2010. godinom

Oni u dobi od 25 do 54 godine imali su najveći udio internetskih kupaca među korisnicima interneta do 2018. godine, a pridružila im se i najmlađa dobna skupina (16-24) 2017. godine. dobna skupina od 25 do 54 godine u 2019.

U 2020. godini dvije su dobne skupine dosegle istu razinu. E-trgovina porasla je tijekom razdoblja 2010.-2020. Među svim dobnim skupinama, a najveći porast pokazali su pojedinci u dobi od 16 do 24 godine (29 postotnih bodova). Preko 8 od 10 korisnika interneta u Nizozemskoj (91%), Danskoj (90%), Njemačkoj (87%), Švedskoj (86%) i Irskoj (81%) kupilo je ili naručilo robu ili usluge putem interneta u 12 mjeseci prije ankete. S druge strane, manje od 50% je kupovalo putem interneta u Bugarskoj (42%) i Rumunjskoj (45%).

Spol, dob, stupanj obrazovanja i situacija u zapošljavanju utječu na aktivnost e-trgovine. Za muškarce je udio internetskih kupaca među korisnicima interneta bio nešto veći nego za žene (73%, odnosno 71%), dok su osobe u dobi od 25 do 34 godine aktivniji e-kupci (84% internetskih korisnika) od ostalih dobnih skupina .

Udio korisnika interneta s višom razinom obrazovanja koji kupuju putem interneta (više od 8 od 10) veći je za 33 postotna boda u odnosu na korisnike interneta s nižim obrazovanjem. Zaposlenici i samozaposleni (78% korisnika interneta), kao i studenti (77%) kupuju putem interneta daleko više od nezaposlenih (61%) ili umirovljenika / neaktivnih osoba (55%).

U tri mjeseca prije istraživanja većina kupnji robe uključivala je odjeću (uključujući sportsku odjeću), obuću ili dodatke (64% e-kupaca), isporuke iz restorana, lanaca brze hrane, ugostiteljske usluge (29 %), namještaja, dodataka za kuću ili proizvoda za vrt (28%), kozmetike, proizvoda za uljepšavanje (27%), s istim nivoom tiskanih knjiga, časopisa ili novina (27%), a slijede računala, tableti, mobiteli ili pribor (26%).

Dobna skupina od 16 do 24 godine imala je najveći udio e-kupaca koji kupuju odjeću (uključujući sportsku odjeću), obuću ili dodatke (72%), isporuke iz restorana, lanaca brze hrane, ugostiteljske usluge (37%), računala, tablete , mobilni telefoni ili dodaci (30%), kozmetika, proizvodi za uljepšavanje (24%) i sportska oprema (isključujući sportsku odjeću) (23%). Ljudi u dobi od 25 do 54 godine kupovali su odjeću (uključujući sportsku odjeću), obuću ili dodatke (67%), dostavu iz restorana, lanaca brze hrane, ugostiteljske usluge (33%), namještaj, kućnu opremu ili proizvode za vrt (31%), kozmetika, proizvodi za uljepšavanje (29%) i tiskane knjige, časopisi ili novine (28%). Starija dobna skupina (55-74) također je kupovala odjeću (uključujući sportsku odjeću), obuću ili dodatke (50%), namještaj, kućni pribor ili proizvode za vrt (30%)

Oko 35% e-kupaca kupilo je u tri mjeseca prije ankete robu ili usluge za privatnu upotrebu 3 do 5 puta, a 34% e-kupaca to je učinilo jednom ili dva puta. Udio e-kupaca koji su izvršili internetske kupnje preko 10 puta bio je najmanji, 14%.

Najveći udio ljudi koji kupuju putem interneta jednom ili dva puta nalazi se među onima u dobi od 55 do 74 godine (42%). Najmlađa dobna skupina (16-24) bila je veća dobna skupina koja je kupovala tri do pet puta (37%), ali ima tendenciju da više kupuje putem interneta jedan do dva puta (38%). Ljudi u dobi od 25 do 54 godine ističu se kao češće kupnje: 18% e-kupaca u ovoj dobnoj skupini kupilo je putem interneta šest do deset puta u tri mjeseca prije istraživanja, a još 17% to je činilo još češće.

Preko 4 od 10 e-kupaca izjavilo je da je za svoja internetska kupovina u tri mjeseca prije istraživanja potrošilo između 100 i 499 eura. Najmlađa dobna skupina (16-24) vodila je u internetskim kupnjama vrijednim manje od 100 eura. Pojedinci u dobi od 25-54 godine vodili su u internetskim kupnjama u vrijednosti između 100 i 499 eura (47%), između 500 i 999 eura (12 %) i preko 1.000 eura (8%). Kupnje u vrijednosti od 500 eura ili više bile su manje popularne kod svih dobnih skupina.

Više od 7 e-kupaca od 10 izvijestilo je da u 12 mjeseci prije ankete nisu naišli na bilo kakav problem prilikom kupnje ili naručivanja robe ili usluga. Problemi s kojima se najčešće susreću internetski kupci iz EU-a bili su povezani sa sporijom isporukom nego što je bilo naznačeno u vrijeme kupnje (17%). Oko 8% imalo je problema u obliku tehničkog kvara web stranice prilikom naručivanja ili plaćanja, 8% je primilo pogrešnu ili oštećenu robu ili usluge, 5% je bilo teško podnijeti žalbu i tražiti naknadu nakon žalbe, 4% je imalo poteškoća u pronalaženje informacija o jamstvima i drugim zakonskim pravima i opet se 4% suočilo s inozemnim trgovcima koji nisu prodavali kupcima u svojoj zemlji. Oko 3% mrežnih kupaca u svakom se slučaju suočilo s konačnim troškovima većim od naznačenih i problemima s prijevarom.

Glavni razlog zbog kojeg nisu obavili kupnju putem interneta u 12 mjeseci prije ankete bila sklonost osobnoj kupnji kako bi se proizvodi mogli vidjeti prije kupnje, iz lojalnosti trgovinama ili prisilom navika (73%). Ostali, mnogo manje prijavljeni faktori bili su briga oko privatnosti ili sigurnosti prilikom plaćanja putem interneta (24%), ljudi koji vjeruju da im nedostaju vještine ili znanje za obavljanje internetskih kupnji (20%), briga oko primanja ili vraćanja robe (17% ), a nemate odgovarajuću platnu karticu (12%). Vrlo mali broj onih koji nisu obavili internetske kupnje smatrao je da bi isporuka robe predstavljala problem (7%).

E-kupovina iz drugih zemalja EU

Prekogranične internetske kupnje mogu biti pokazatelj nesmetanog funkcioniranja jedinstvenog tržišta za e-trgovinu i mjere u kojoj potrošači koriste širi izbor i niže cijene. Velika većina e-kupaca u 3 mjeseca prije ankete izvršila je internetsku kupnju robe od prodavača u svojoj zemlji: 90%. Dobna skupina od 16 do 24 godine imala je najveći udio e-kupaca koji kupuju od prodavača iz drugih zemalja EU-a (34%) i prodavača izvan EU-a (24%). Dobne skupine 25-54 i 55-74 više vole kupovati robu putem interneta od nacionalnih prodavača, 91% odnosno 89%. Ukupno 30% internetskih kupaca kupilo je ili naručilo robu kod prodavača u drugim zemljama EU

