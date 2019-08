Fashion ID GmbH & Co. KG je, jedan od mnogobrojnih, internetskih prodavača modne opreme, kao i drugih mnogobrojnih web stranica, koji je na svoju web stranicu ugradio Facebook gumb Like (Sviđa mi se). Taj ugrađeni dodatak rezultira prijenosom korisnikove IP adrese i niza preglednika na Facebook kad god korisnik uđe na web stranicu Fashion ID-a. Prijenos korisničkih podataka događa se automatski kada se web stranica Fashion ID učita, čak i ako korisnik ne klikne gumb Like pa i kada nema Facebook račun.

Njemačko udruženje za zaštitu potrošača (Verbraucherzentrale NRW e.V.) pokrenulo je pravni postupak protiv Fashion ID-a tvrdeći da je upotreba dodatka prekršila zakonodavstvo o zaštiti podataka.

Slučaj je na lokalnom sudu odlučen prema bivšoj Direktivi o zaštiti podataka (Data Protection Directive DPD), a ne GDPR-u (General Data Protection Regulation). Pri tome je Viši regionalni sud u Düsseldorfu uputio na rješavanje najvišem sudu EU-a (Court of Justice of the European Union CJEU) nekoliko pitanja koja se odnose na zajedničku kontrolu podataka između vlasnika web stranice i društvenih mreža.

Sud EU je u novoj presudi od 29. srpnja 2019. godini, između ostalog, potvrdio stav da se upravitelj internetske stranice na kojoj se nalazi dodatak za društvene mreže (poput Facebook opcije Like), može smatrati nadležnim za obradu osobnih podataka, odnosno da odlučuje o korištenju tih podataka. Prema toj odluci operatori web stranica koji implementiraju gumb Like ili neki drugi dodatak s društvenih mreža morati će zatražiti pristanak i obavijestiti subjekte podataka prije slanja osobnih podataka trećoj strani. Pristanak se odnosi na onaj dio obrade osobnih podataka koji vlasnik web stranice radi sam ili zajedno s društvenom mrežom (Joint Controllership).

Prema presudi koju je objavio Sud, Fashion ID i druge web stranice poput njega nisu odgovorne za ono što se događa s podacima njegovih posjetitelja nakon što budu preneseni na Facebook, već su odgovorni za operacije koje uključuju prikupljanje i objavljivanje prijenosom na Facebook. Tko integrira dodatak treće strane (na primjer Facebooka) na svoju web stranicu, iz toga proizlazi ekonomska korist, na primjer, optimiziranjem postignutog vlastitog oglašavanja i prikuplja u tu svrhu alatom na svojim web stranicama osobne podatke i to pružatelju dodataka ima zajednička odgovornost s pružateljem dodatka. Ta odluka ima značajne posljedice na operatore web stranica okrenutih EU-u, koji se sada moraju pobrinuti za to da takvo prikupljanje i prijenos podataka na Facebook i druge platforme društvenih medija u potpunosti bude u skladu s GDPR-om.

