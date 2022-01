Organizacije se prema izazovima kibernetičkih napada najčešće odnose reaktivno. Implementirana sigurnosna rješenja i taktike minimiziraju poznate napade i bave se otprije poznatim vektorima prijetnji. Ipak, sigurnosna rješenja su učinkovita onoliko koliko je učinkovit njihov odgovor na pojavu novih zlonamjernih alata ili tehnika. Današnji cyber napadi su sofisticiraniji i adaptivniji nego ikad prije. Kako bi se obranile, organizacijama je potrebno rješenje koje može odgovoriti na jaz između otkrivanja prijetnji i djelovanja. Vatrozidi su i dalje nositelji sigurnosti, no postavlja se pitanje u kojoj mjeri trenutno firewall rješenje nekog poduzeća može odgovoriti na moderne izazove.

Kako tehnologija napreduje, IT timovi moraju voditi brigu o rastućem broju uređaja, aplikacija i podataka, ali i o povećanom broju sigurnosnih izazova. Neovisno radi li se o sigurnosnim prazninama u samoj organizaciji, probojima u sustav ili izazovima koje donese udaljeni zaposlenici i cloud servisi, sigurnosnim je timovima teško pravovremeno reagirati na napade. To se posebno odnosi na organizacije koje imaju više podružnica. SMB i velike tvrtke trebaju rješenje koje osigurava kompletnu sigurnost – od zaštite on-site i remote zaposlenika, kontrole nad drugim uređajima spojenima na mrežu do naprednog URL filtriranja i zaštite DNS-a – i to uz nizak TCO i zero-touch provisioning.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Velike organizacije – banke, bolnice, škole, sveučilišta, lanci trgovina – najprivlačnija su meta svakog napadača. Hakeri manje podružnice koriste se kao ulaz u veće, zbog čega je važno svaku zasebnu lokaciju osigurati istom vrstom enterprise zaštite kao i središnjicu i podatkovne centre.

Najveći problemi sigurnosnih timova su nedostatak vremena i kontekstualnih informacija te oslanjanje na manualne procese. IT administratori svakodnevno trebaju balansirati između zaštite sustava i sigurnosti zaposlenika. Moraju pravovremeno identificirati aplikacije i dijelove mreže pod rizikom i prepoznavati one korisnike ili zaposlenike čija mrežna aktivnost može dovesti do sigurnosne prijetnje.

Postavlja se pitanje kako postići dovoljnu razinu mrežne sigurnosti. Digitalno okruženje treba transformirati uz modern NGFW (Next-Generation Firewall) rješenje, a upravo takvo je predstavio Palo Alto Networks. Serija PA-400 vatrozida predstavljena je prije par mjeseci i odmah je opravdano zauzela vodeću poziciju na firewall tržištu.

Potpuna vidljivost svih uređaja spojenih na mrežu

Vatrozidi nove generacije iz PA-400 serije dizajnirani su za zaštitu SMB i velikih organizacija koje u svom sastavu imaju podružnice, odnosno zaposlenike i korisnike na udaljenim lokacijama. Rješenje se podjednako fokusira na zaštitu on-site i remote korisnika te osiguravanje vidljivosti i kontrole nad svim uređajima spojenima na centralnu mrežu. To može biti bilo koji IoT uređaj, CCTV ili kontroler za vrata.

Vatrozidi iz PA-400 serije korisnicima osiguravaju industry-leading zaštitu. Uz pomoć implementiranih tehnika strojnog učenja, ovo rješenje prepoznaje čak i nepoznate prijetnje. Inovativne tehnike za zaštitu cloud servisa osiguravaju napredno URL filtriranje, a rješenje donosi i sigurnosne alate za zaštitu DNS-a.

NGFW koji podržava Zero Trust zaštitu

NGFW iz PA-400 serije dolaze u obliku malog stolnog uređaja i organizacijama omogućuju lako postavljanje u najudaljenijim ili najmanjim podružnicama. Ovakav kompaktan model pruža idealno korisničko iskustvo i nizak TCO te zaštitu najviše razine. Organizacije vrlo jednostavno mogu implementirati Zero Trust zaštitu diljem organizacijske mreže.

Implementacija rješenja koje omogućuje Zero Trust Network Access politiku izuzetno je važna za modernu zaštitu podataka, pogotovo u organizacijama koje ubrzano usvajaju hibridan način rada. To znači da zaposlenici poslovnim resursima podjednako pristupaju i preko korporativnih i preko privatnih endpointova, proširujući tako krajolik prijetnji.

Napredne performanse

PA-400 omogućuje lako upravljanje šifriranim prometom. Budući da je više od 90% poslovnog mrežnog prometa danas šifrirano, podružnicama su potrebni vatrozidi nove generacije koji mogu vidjeti i zaštiti šifrirani promet.

Ključne funkcije NGFW iz PA-400 serije uključuju:

Signature Detection bez kašnjenja kako bi se omogućio rani odgovor na prijetnje

Integrirane tehnike strojnog učenja koje osiguravaju kompletnu vidljivost svih IoT i drugih uređaja spojenih na mrežu

Kroz prikupljanje podataka o prijetnjama i kontekstualnih podataka, PA-400 predlaže implementaciju pravila (policies)

Sigurnosni paketi za svaku organizaciju

Korisnici mogu izabrati između dva bundle paketa: Professional (PRO) ili Enterprise (ENT).

Professional paket korisnicima osigurava četiri pretplate ključne za sigurnost mreže:

Napredno URL filtriranje

Sigurnost DNS-a

Threat Prevention – Analiza cjelokupnog mrežnog prometa (bez obzira na portove, protokole ili enkripciju) s ciljem automatskog prepoznavanja i blokade poznatih prijetnji, malwarea i špijunskih softvera

WildFire – Zaštita od nepoznatih file-based prijetnji putem senzora i tehnika za otkrivanje zlonamjernog softvera (malware) u cloudu

Osim spomenutih značajki, Enterprise (ENT) paket korisnicima dodatno pruža i:

IoT zaštitu – Kompletna vidljivost svih spojenih uređaja te prevencija i kontrola aktivnosti

SaaS zaštitu – Vidljivost i kontrola u stvarnom vremenu te zaštita svih novih aplikacija

SD-WAN pretplatu

NGFW iz PA-400 serije je dostupan u četiri različita modela: PA-410, PA-440, PA-450 i PA-410. Modeli su fleksibilni i odgovaraju širokom nizu potencijalnih zahtjeva korisnika. Svaki model podržava Zero Touch Provisioning i upravljanje putem Panorama Centralized Management platforme. Centralno upravljanje osigurava jednostavnost, vidljivost i sigurnost svih udaljenih podružnica, ali i ujednačenu konfiguraciju sigurnosnih pravila.

Zanima vas više informacija? Trebate demo rješenja? Tvrtka Veracomp, kao ovlašteni distributer Palo Alto Networks rješenja, može vam pomoći u izboru optimalnog modela za vaše poslovanje. Za više informacija, javite se na paloalto@veracompadria.com.

Podijeli: