Prema najnovijem istraživanju Strategy Analyticsa, globalna veleprodajna cijena pametnih telefona ove će godine porasti na godišnjoj razini za 11% s 279 na 310 američkih dolara. To će biti najviša prosječna globalna cijena u industriji pametnih telefona. Strategy Analytics očekuje da će globalni prihodi od veleprodaje pametnih telefona na godišnjoj razini porasti 21% i doseći najveća vrijednost ostvarenu do sada u jednoj godini 435 milijardi američkih dolara. Takav rast potiče rast prodaje pametnih telefona ove godine od 9% te viša prosječna cijena uređaja. Ako se ostvare procjene Strategy Analyticsa to će biti prvi put u posljednjih devet godina da prosječna cijena pametnih telefona pređe granicu od 300 dolara.

Porast cijena potaknut je tehnološkom migracijom prema 5G pametnim telefonima, ograničenjima opskrbe zbog nedostatka dijelova i prekida u opskrbnim lancima zbog pandemije što dovodi do poskupljenja uređaja te zbog novih hardverskih inovacija, poput Samsungovih sklopivih i preklopnih pametnih telefona.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Ove su godine pametni telefoni u cjenovnom razredu 600 dolara i više potaknuli rast tržišta, prije svega zbog solidne prodaje serije iPhone 12, obogaćenom preklopnom linijom Samsunga i prodajom drugih premium uređaja kineskih prodavača poput OnePlus 9 serije, Xiaomi 11 serije, OPPO Reno, Vivo X serije… Očekuje se da će nova serija iPhone 13 pridonijeti rastu prodaje biti tijekom četvrtog tromjesečja ove godine. Predviđa se kako će rast prodaje pametnih telefona u cjenovnom razredu 600 dolara i više u Q4 2021. godine na godišnjoj razini rasti 34% po količini prodanih uređaja te 48% po prihodu, te će značajno nadmašiti prodaju u drugim cjenovnim segmentima.

Strategy Analytics očekuje da će se iduće 2022. godine globalna prosječna cijena pametnih telefona spustiti malo ispod 300 dolara jer će se oporaviti tržište dijelova i opskrbni lanci a na tržište će doći očekivani model iPhone SE s nižom cijenom. No, očekuje se da će se globalna veleprodajna cijena pametnih telefona ponovno rasti od 2023. do 2025. ”

Kina, SAD, Japan i Indija vodeće su četiri najveće zemlje po prihodu od prodaje pametnih telefona, zajedno čine oko 53% globalnih prihoda od veleprodaje pametnih telefona 2022. Inače najviše cijene pametnih telefona u svijetu su u Japanu i Južnoj Koreji dok su najniže u Indiji i u većini zemalja Afrike. (graf Strategy Analytics)

Podijeli: