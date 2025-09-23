Nakon 11 godina Safra Catz odlazi sa čela Oraclea

Oracle je imenovao Claya Magouyrka i Mikea Siciliju za suizvršne direktore. Zamijenit će Safru Catz, koja je bila ključna u oblikovanju strategije u računalnom oblaku i guranju te tvrtke u prvi plan tekućeg procvata umjetne inteligencije s velikim ugovorima.



U 11 godina na čelu, Catz je Oracle transformirala iz pružatelja baza podataka u cloud giganta koji se žestoko natječe za udio u unosnom poslovanju podatkovnih centara s Microsoftom i Alphabetom. Pod njenim vodstvom tvrtka je povećala tržišnu kapitalizaciju na gotovo bilijun američkih dolara, a njen osnivač Larry Ellison je postao najbogatija osoba na svijetu. Catz će ostati u Oracleu kao potpredsjednica odbora.



Sicilia (54) je dosad nadgledao aplikacije temeljene na oblaku i AI proizvode, dok Magouyrk (39) upravlja Oracleovom temeljnom platformom za cloud infrastrukturu koja pokreće te aplikacije.

Catz, koja je preuzela vodeću poziciju zajedno s pokojnim Markom Hurdom 2014. godine nakon što je Ellison odlučio odstupiti, bila je središnja figura u mnogim Oracleovim akvizicijama. Pod njezinim vodstvom, dionice tvrtke porasle su za više od 586 posto. Istaknula se kao jedna od najutjecajnijih izvršnih direktorica u tehnološkoj industriji i može se pohvaliti neto vrijednošću od 3,3 milijarde USD, prema Forbesu.



Catz, obrazovana u financijama i pravu, bila je bankarka na Wall Streetu od 1986. do pridruživanja Oracleu 1999. godine. Magouyrk je u Oracle došao 2014. iz Amazon Web Servicesa, a Sicilia u sklopu akvizicije Primavera Systemsa. Magouyrk će dobiti dioničke opcije za kupnju dionica Oraclea u vrijednosti od 250 milijuna USD, dok će Sicilia dobiti dioničke opcije za kupnju dionica tvrtke u vrijednosti od 100 mil. USD.

