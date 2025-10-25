Na čelo Verizona dolazi bivši šef PayPala
Verizon Communications je imenovao bivšeg šefa PayPala Dana Schulmana za novog glavnog izvršnog direktora. Zamijenio je na toj poziciji Hansa Vestberga. Verizon se bori s rastućom konkurencijom u kontekstu usporavanja rasta pretplatnika i opreznih potrošača koji nisu spremni kupiti premium planove koje nude bežični operateri.
Vestberg, koji je preuzeo kormilo 2018. godine, ostat će u tvrtki kao posebni savjetnik do 4. listopada 2026. Schulman (67) vodio je PayPal gotovo desetljeće prije nego što je odstupio 2023. Bio je na njenom čelu tijekom odvajanja od eBaya i porasta transakcija online za vrijeme pandemije koronavirusa uzročnika bolesti COVID-19.
Vestbergov mandat u Verizonu obilježila su velika ulaganja u 5G mreže i napori za diverzifikaciju prihoda kroz medije i poslovne usluge, iako je tvrtka kasnije izašla iz većine svojih medijskih udjela. Verizon se suočava s rastućim pritiskom konkurenata AT&T-a i T-Mobile US-a. Potonji su također nedavno najavili smjenu svog glavnog izvršnog direktora.