Musk daleko najbogatiji na svijetu
Elon Musk s bogatstvom većim od 768 milijardi dolara, stvorio je ogromnu razliku između sebe i drugoplasiranog, Larryja Pagea, efektivno dvostruko nadmašivši bogatstvo druge najbogatije osobe svijeta
Tehnološka industrija i dalje dominira globalnim bogatstvom. Osnivači i čelnici tvrtki Google, Amazon, Meta, Oracle i NVIDIA zauzimaju većinu vodećih mjesta, ističući ogromnu vrijednost koju generiraju tehnološke inovacije.
Bernard Arnault (luksuz), Amancio Ortega (modna maloprodaja) i Warren Buffett (investicije) predstavljaju tradicionalnu industriju, držeći svoje mjesto usred tehnoloških divova.