Milica Vukajlović nova je regionalna direktorica Secure Powera u tvrtki Schneider Electric

Imenovanje je dio strategije tvrtke Schneider Electric da kroz lokalnu stručnost i globalno iskustvo osigura stabilnost i napredak infrastrukturnih projekata na području zapadnog Balkana

Tvrtka Schneider Electric imenovala je Milicu Vukajlović na poziciju regionalne direktorice sektora za pouzdana napajanja (Secure Power) za područje zapadnog Balkana. Nakon rada u različitim sektorima unutar tvrtke, u svibnju 2026. godine preuzela je upravljanje ovim poslovnim segmentom na regionalnoj razini.

Divizija Secure Power pruža integriranu IT fizičku infrastrukturu, sustave hlađenja za podatkovne centre te rješenja za neprekidno napajanje (UPS). Ovaj segment uključuje i brend APC by Schneider Electric, s fokusom na osiguravanje kontinuiteta poslovanja i dostupnosti energije za kritične aplikacije – od uredskih prostora do industrijskih AI podatkovnih centara. Uz razvoj umjetne inteligencije i cloud usluga, ovaj sektor sudjeluje u postavljanju standarda za izgradnju energetski učinkovite i stabilne digitalne infrastrukture.

Od lokalnih uspjeha do globalnog tima

Milica Vukajlović ima iskustvo stečeno unutar tvrtke Schneider Electric, gdje je radila na lansiranju proizvoda iz područja niskonaponskih rješenja na regionalnoj razini, vodila mrežu distributera u Srbiji, a potom bila članica globalnog tima zaduženog za razvoj digitalnih usluga i rješenja za podatkovne centre. Diplomirala je i magistrirala na Elektrotehničkom fakultetu, na smjeru Telekomunikacije i informacijske tehnologije.

"U novoj ulozi moj će fokus biti usmjeren na daljnji razvoj i implementaciju inovativnih, skalabilnih i energetski optimiziranih rješenja za kritičnu infrastrukturu i podatkovne centre u regiji. Također, radit ću na daljnjem jačanju certificirane lokalne mreže partnera i distributera, kao i na pružanju stručne konzultantske podrške s ciljem uspješnog odgovora na sve složenije zahtjeve tržišta", izjavila je Milica Vukajlović.

Imenovanje Milice Vukajlović na čelo Secure Power divizije dio je strategije tvrtke Schneider Electric da kroz lokalnu stručnost i globalno iskustvo osigura stabilnost i napredak infrastrukturnih projekata na području zapadnog Balkana.