Jelena Jurišić postaje direktorica za tehnologiju ENT Grupe

Ericsson Nikola Tesla (ENT) uvodi novu funkciju. Na čelo tehnološke strategije, inovacija i razvoja naprednih digitalnih platformi dolazi Jelena Jurišić, koja će od 1. travnja preuzeti dužnost direktorice za tehnologiju ENT Grupe.



Karijeru je započela u ENT-u 2006. godine. Ima bogato iskustvo u ICT sektoru, ekspertizu u razvoju digitalnih rješenja i vođenju velikih nacionalnih projekata digitalne transformacije. Prepoznata je po sposobnosti povezivanja tehnološke izvrsnosti i strateškog upravljanja, jasnoj komunikaciji složenih koncepata prema različitim dionicima te iskustvu rada u multinacionalnim okruženjima i partnerstvima, navedeno je u priopćenju ENT-a.



Vodila je multidisciplinarne timove arhitekata, analitičara i tehničkih stručnjaka, dizajnirala kompleksne informacijske sustave i upravljala projektima digitalizacije u ključnim segmentima javne uprave, od pravosuđa i zemljišne administracije do turizma, obrazovanja i kulture. Pod njezinim vodstvom oblikovan je portfelj nacionalnih projekata digitalne transformacije, s fokusom na dugoročno tehnološko planiranje i održiv razvoj digitalnih usluga.



"Uloga Jelene Jurišić bit će ključna u oblikovanju dugoročne tehnološke strategije, razvoju inovativnih digitalnih proizvoda te unaprjeđenju naših kapaciteta u područjima umjetne inteligencije, naprednih mreža i kibernetičke sigurnosti. Ujedno će imati važnu ulogu u modernizaciji javnih servisa i kritičnih sustava, čime dodatno jačamo doprinos digitalnom razvoju društva", rekao je Siniša Krajnović, predsjednik uprave ENT-a.