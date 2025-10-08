Bivši bankar Morgan Stanleya preuzima financije u X-u i xAI-ju

Elon Musk imenovao je Anthonyja Armstronga, bivšeg bankara Morgan Stanleyja koji ga je savjetovao o akviziciji X-a, novim glavnim financijskim direktorom tvrtke xAI. Armstrong će voditi financijske operacije za xAI i platformu društvenih medija X. Zamijenit će na toj poziciji Mikea Liberatorea, koji je ranije napustio startup za umjetnu inteligenciju nakon sukoba s članovima Muskovog užeg kruga oko korporativne strukture i agresivnih financijskih ciljeva.



Armstrong će također biti odgovoran za vraćanje poslovanja društvenih medija u financijsku stabilnost nakon odlaska oglašivača, do kojeg je došlo nakon što je Musk ublažio standarde moderiranja sadržaja. Kao globalni voditelj spajanja i akvizicija za tehnološke tvrtke Morgan Stanley, bio je u timu kojeg je Musk angažirao za upravljanje kupnjom Twittera.



Armstrong i Musk su tijekom akvizicije razvili blizak odnos. Ranije ove godine, Armstrong je pomogao Musku u nadgledanju Ureda za upravljanje osobljem tijekom njegovog mandata u Washingtonu u Ministarstvu za učinkovitost vlade. Navodno je xAI u pregovorima o novoj rundi financiranja koja bi tvrtku mogla procijeniti na otprilike 200 milijardi američkih dolara, iako investitori kažu kako dogovor još nije finaliziran.



U srpnju je ostavku dala glavna izvršna direktorica X-a Linda Yaccarino, a tijekom ljeta su Liberatore i glavni savjetnik Robert Keele također otišli. Financijski direktor Mahmoud Reza Banki otišao je s te pozicije nakon manje od godinu dana.