Prema podacima Eurostata, u 2021. godini gosti su u Europskoj uniji ostvarili oko 364 milijuna noćenja u smještaju za kratkoročni najam rezerviranom putem Airbnba, Bookinga, Expedia Groupa ili Tripadvisora. To je rast od oko 34% u usporedbi s 2020. godinom. Međutim, broj online rezervacija turističkog smještaja u 2021. još uvijek je 9% ispod 512 milijuna noćenja zabilježeno u 2019., godini, to jest prije pandemije.

Ti podaci o smještaju za kraći boravak koji se nudi putem online platformi rezultat su sporazuma između Europske komisije i četiri privatne platforme suradničkog gospodarstva postignutog u ožujku 2020. godine, pokazujući da se privatni podaci mogu uspješno koristiti kao izvor službenih, iako eksperimentalnih, statistika, navodi Eurostat.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Snažan pad 2020.

Drugi val pandemije krajem 2020. imao je ozbiljan utjecaj na broj rezervacija početkom 2021. godine (59,7% manje noćenja u siječnju 2021. nego u siječnju 2019. godine).

U ljeto 2021. godine, zbog smanjenih ograničenja putovanja, broj noćenja u smještaju za kraći boravak značajno se oporavio i bio je vrlo blizu razinama prije pandemije. U srpnju i kolovozu, dva najpopularnija mjeseca, u kratkotrajnom smještaju ostvareno je 73,7 odnosno 88,4 milijuna noćenja, što predstavlja 85,9% odnosno 91,2% rekordnih vrijednosti za iste mjesece 2019. godine. Rezervacije su ostale visoke tijekom jeseni i zime i bile su blizu razine prije pandemije do kraja godine. To znači da se rast od oko 90 milijuna noćenja gostiju od 2020. do 2021. godine može pripisati drugoj polovici godine.



Najpogođeniji veliki gradovi i Mediteram

Kada se analizira oporavak platformskog turizma na regionalnoj i gradskoj razini, postaje jasno da se nisu sve regije jednako oporavile. Obalne regije uz Sredozemno more, regije glavnih gradova, kao i alpske zimske destinacije, bile su najdalje od svojih razina iz 2019. godine. Regije s najmanje 1 milijun noćenja gostiju u 2019. godini koje su bile najdalje od svojih vrijednosti iz 2019. godini bile su Prag (-81,9%), Istočni i Midland u Irskoj (-76,2%), Budimpešta (-72,9%), Beč (-66,3%) %) i Lazio u Italiji (-64,8 %), sve su regije glavnih gradova. Osim toga, obalna regija Katalonije u Španjolskoj, treća najpopularnija regija u 2019. godine s više od 20 milijuna noćenja gostiju, ostala je daleko iza broja noćenja rezerviranih u 2019. godine (-48,5% na 10,7 milijuna).

S druge strane, nekoliko regija u zemljama poput Francuske, Belgije, Nizozemske, Švedske, Finske, Poljske i Rumunjske uspjelo je nadmašiti broj noćenja gostiju u 2019., dok su mnoge druge blizu. Regije s najboljim učinkom od 2019. godini, s najmanje milijun noćenja gostiju u 2019., sve su bile ruralne regije u Francuskoj.

Gledajući najvažnije gradske turističke destinacije, mnoge od njih još uvijek su imale u 2021. godini manje od 50% svojih noćenja gostiju iz predopandemijske 2019. godine, a najviše su se izgubilii Prag (18,1%), Budimpešta (27,1%) i Rim (30,5%). Jedini gradovi koji su uspjeli privući više posjetitelja 2021. nego 2019. godine bili su manji gradovi. Među onima s najmanje 100.000 noćenja gostiju u 2019. godini, najbolji gradovi bili su Orléans (+55,3%), Ostende (+49,6%) i Lugano (+49,1%).

Gradske destinacije još uvijek zaostaju, jer se platformski turizam prebacuje na ruralnu destinaciju. Dok se broj gostiju neznatno povećao u siječnju i veljači 2020. u usporedbi s 2019., dolazak pandemije Covid-19 u Europu tijekom ožujka 2020. doveo je rezervacije blizu nule u travnju i svibnju (-93,2 % u travnju i –85,6 % u svibnju, u usporedbi do travnja i svibnja 2019.

Ograničenja kretanja zbog pandemije dovela su do velikih ukupnih turističkih padova u zemljama kao što su Španjolska, Italija ili Hrvatska, budući da su te zemlje imale mnogo veći udio međunarodnog turizma u 2019. Godini. Oporavak u 2021. Godini u tim se zemljama ponajviše može zahvaliti povećanju domaćeg turizma (osobito u Španjolskoj, Francuskoj i Italiji) i turizma unutar EU (Španjolska, Italija i Hrvatska).

Podijeli: