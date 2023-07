Nakon više od četiri godine otkako je 5G prvi put pokrenut u Južnoj Koreji i SAD-u nove telekomunikacijske mreže nastavljaju napredovati. Međutim, na drugim tržištima, kao na primjer Indija, gdje je 5G tek nedavno pokrenut također pokazuju unaprjeđenje u odnosu na 4G mreže. Opensignal je analizirao 5G iskustvo u različitim zemljama. Općenito, prosječne 5G brzine mnogo su puta veće od 4G i postoji značajan napredak u mobilnom video streamingu i iskustvu igranja s 5G u usporedbi sa starijom 4G tehnologijom.

Dostupnost

Južna Koreja i Portoriko vodeći su u svjetskoj dostupnosti 5G signala, u tim zemljama korisnici provode najviše vremena s 5G signalom, 42,9% odnosno 48,4%. To je veliki doseg s obzirom da se radi o ne malim zemljama gdje signalom treba obuhvatiti veća područja koja nisu jednostavna za pokrivanje. SAD je prema dostupnosti na četvrtom mjestu s 31,1% vremena koji korisnici imaju dostupan 5G signal. Raširena uporaba niskofrekventnih pojaseva za 5G usluge u kombinaciji sa samostalnim implementacijama 5G pomogla je američkim operaterima da povećaju ukupnu dostupnost 5G na tržištu.

Zaostajanje Europe

U Europi Finska ima najvišu dostupnost 5G-a od 24,2%. Pet najvećih europskih nacionalnih tržišta imaju nižu dostupnost, Francuska 20,6%, Njemačka 13,3%, Italija 17,9%, Španjolska 15,2% i Velika Britanija nisku dostupnost od svega 10,1%. Belgija ima najnižu dostupnost 5G mreže u Europi s vremenom povezivanja od 4%.

U regiji Azija i Pacifik, iza vodeće Južne Koreje su Singapur i Tajvan (obje zemlje po 30% dostupnosti), Singapur i Malezija imaju dostupnost od 20,5% unatoč relativno nedavnom pokretanju 5G-a.

Koliko puta brže od 4G-a

Nova 5G mrežna tehnologija korisnicima nastavlja nuditi prosječne brzine preuzimanja koje su mnogo puta brže od prosječnih brzina preuzimanja 4G-a. Na šest tržišta prosječne brzine preuzimanja 5G su preko 10 puta veće od brzina 4G-a: Indija (19,2x), Malezija (14,4x), Šri Lanka (13,8x), Brazil (13,5x), Kuvajt (10,8x) i Gvatemala (10,4x). Međutim, korisnici na većini tržišta vide 5G brzine koje su tri do šest puta brže od 4G-a.

Najviše brzine

Najviše 5G brzina preuzimanja također su umnogome nadmašile 4G. Na većini tržišta, korisnici vide najviše brzine preko 500 Mb/s. Međutim, postoje odstupanja gdje nedostatak novog spektra ili relativna novost 5G usluge znači da se vršna brzina preuzimanja 5G ne može približiti onoj na većini drugih tržišta, primjeri uključuju Argentinu (151 Mb/s), Peru (154,9 Mb/s) i Indoneziju (166,5 Mb/s) i Poljska (239,1Mb/s).

Prosječne brzine

U Južnoj Koreji prosječne brzine preuzimanja 5G mreže najbrže su na svijetu s 432,5 Mb/s, a slijede Singapur (376,8 Mb/s), Brazil (346,4 Mb/s) i Malezija (322,7 Mb/s). Ukupno postoji sedam tržišta na kojima prosječne 5G brzine prelaze 300 Mb/s. Visoki rezultat Malezije potpomognut je neobičnim 5G jedinstvena veleprodajna mreža i relativno nisko usvajanje 5G što znači da mreža ima relativno mala opterećenja.

Rezultat Singapura posebno je zanimljiv jer su u početku 5G brzine bile mnogo niže zbog nedostatka novog 5G spektra i upotrebe nesamostalnih mreža (non stand alone, NSA), ali sada samostalni 5G (stand alone, SA) je značajno povećao brzine. I u Brazilu je vidljiv utjecaj promjene na tržištu od prvobitnog pokretanja 5G. Sada korištenje novog srednjepojasnog spektra, koji je u početku bio nedostupan, dodao je jako potreban novi kapacitet koji je povećao brzine na visoku razinu u globalnim mjerilima.

Video i Games Experience

Značajna su poboljšanja u iskustvu streaminga videozapisa na zahtjev i iskustvu igranja za više igrača s 5G na skoro svim tržištima. Video iskustvo je između 37,6% (Šri Lanka) i 4,7% (Nizozemska) bolje s 5G. Slično tome, za Games Experience povećanje s 5G kreće se od 31,3% (Gvatemala) do 2,7% (Japan).

Brojna tržišta u razvoju bilježe neka od najvećih poboljšanja u iskustvu s 5G za igranje i video streaming. Korisnici diljem Indije bilježe porast od 23,4% za Video Experience i 29,2% za Games Experience što je drugo mjesto u svijetu za poboljšanje te mjere. Malezija je druga u svijetu po porastu videa sa skokom od 26,1%, a treća je po igricama sa 27,7% višim rezultatom koji koristi 5G u odnosu na 4G.

Uz 5G, video iskustvo je odlično na većini tržišta. Na tri tržišta – Singapur (78,2), Austrija (78,2) i Švedska (78) – ima ocjenu Izvrsno (78 ili više na ljestvici od 100 bodova). U gotovo svim ostalim ocjenom je vrlo dobar (68-78).

15 tržišta rangirano je kao izvrsno (85 ili više) za iskustvo 5G igara. Na vrhu liste, s jedinim rezultatom iznad 90 na ljestvici od 100 bodova, nalaze se Singapur (94,1) i Hong Kong (91,1). Međutim, osobito Malezija (89,7) također dobro stoji kao i brojna europska tržišta predvođena Češkom (89,6) i Nizozemskom (88,8). Najviše ocijenjeno tržište iz Amerike je Kanada s ocjenom 83,4.

Daljnji napredak

5G iskustvo nastavlja se razvijati. Sve više tržišta pokreće 5G. Sve više spektra postaje dostupno i to dodatni spektar povećava kapacitet i poboljšava korisničko iskustvos većim brzinama i boljim video i iskustvom igranja. A operateri će uskoro implementirati novije verzije 5G tehnologije s kojom žele dodatno potaknuti još višu kvalitetu iskustva s 5G.

