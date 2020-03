Ecommerce Europe proveo je novo istraživanje među članovima Nacionalnog udruženja za e-trgovinu, a odnosilo se na opću situaciju po zemljama i ukupni učinak epidemije virusa SARS CoV-2 na sektor e-trgovine, s posebnim naglaskom na status logistike u državama Europe.

Sektor e-trgovine od vitalnog je značaja za vrijeme pandemije. S obzirom na sve veća ograničenja kretanja kućna dostava omogućuje ljudima smanjenje rizika od zaraze. Internetski trgovci građanima pružaju osnovne proizvode, stoga je nužno držati granice otvorenima za prekograničnu opskrbu i prodaju proizvoda. Ecommerce Europa poziva Europsku komisiju i države članice da osiguraju slobodan protok robe i pomognu operaterima isporuke, mrežnim trgovcima, a posebno malim i srednjim poduzećima, da nastave obavljati svoju osnovnu funkciju.

Online trgovina se svodi na nužne proizvode

Istraživanje pokazuju da je 93% svih ispitanika potpuno ili djelomično u nekom od oblika socijalne izolacije, što znači da građani u tim zemljama mogu izaći samo s nekim ili vrlo strogim ograničenjima.

Međutim, u svim zemljama mrežnim trgovinama je i dalje omogućeno da zadrže svoju aktivnost. U više od polovice slučajeva (60%) internetske trgovine imaju problema u svom lancu opskrbe, To bi moglo doći iz ograničenja u uvozu problema iz trećih zemalja, ali i iz općih ograničenja duž lanca opskrbe, na primjer, na proizvodnim mjestima, što dovodi do nedostatka određenih proizvoda.

Za sve ispitanike, vlade u europskim zemljama odobrile su ili su u postupku odobravanja mjera za financiranje (djelomične) nezaposlenosti . Te se mjere kreću od do 800 eura po zaposlenom u Grčkoj do 84% neto plaće do 7.500 eura u Francuskoj.

Iako se očekivalo da će zatvaranje nebitnih trgovina u mnogim zemljama dovesti do pojačanog pritiska na internetske trgovine, samo 27% ispitanika potvrđuje kako je porasla online trgovina dobara koje nisu nužno neophodne za život. U tim su slučajevima trgovine koje zatvaraju svoje fizičke prodajne prostore napravile pomak prema prodaji putem interneta , što dovodi do veće konkurencije.

Problem dostave

Iz odgovora članica Ecommerce Europe koji su odgovorili na pitanja novog istraživanja jasno je kako postaje sve veći problem isporuka naručene robe. 60% ispitanika odnosno nacionalnih udruženja za online trgovinu potvrdili su probleme u isporuci robe, a čak njih trećina (33%) ukazuju na zabrinjavajuće probleme. Uzroci problema s dostavom su prije svega zbog povećanog pritiska na operatore dostave. Prvi znakovi problema su kašnjenje u dostavi. Na primjer, u Španjolskoj je čak dostava poštanskih usluga zakazala, tamošnja pošta ograničava svoju djelatnost na univerzalne poštanske usluge. Privatne kurirske tvrtke same odlučuju hoće li i koliko raditi. U većini europskih zemalja nije obvezna dostava izvan univerzalne poštanske usluge, jedino se u Švicarskoj dostava pošiljki i poštanske usluge zakonski regulirani kao obvezna usluga.

Kada je u pitanju prekogranična dostava u najnovijem istraživanju Ecommerce Europe utvrđeno je da 86% ispitanika nemaju ograničenja u takvoj dostavi, odnosno da im nisu ograničena isporuka u inozemstvo, odnosno u druge europske zemlje. Prekogranična dostava je međutim značajno ograničena zbog obustave avionskog prijevoza.

Podijeli: