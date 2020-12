U četvrtak, 17. prosinca 2020., u organizaciji Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga (Hanfa), održat će se online panel o regulativi EU-a u području kriptovaluta i blokchain tehnologija. Panelisti će biti europski stručnjaci, a cijeli će događaj biti organiziran online te besplatno dostupan svima zainteresiranima.

Nakon uvodne riječi zamjenika predsjednika Upravnog vijeća Hanfe Jurice Jednačka, održat će se panel „The EU regulatory framework for crypto assets and DLT pilot regime: A balancing act or a regulation that could stifle innovation?“, s mogućnošću postavljanja pitanja gledatelja na kraju rasprave. Jezik konferencije, s obzirom na međunarodne sudionike, bit će engleski.

U rujnu ove godine Europska komisija objavila je sveobuhvatan prijedlog za regulaciju područja kriptoimovine. Objavljeni prijedlog prva je konkretna aktivnost EU-a koja bi trebala omogućiti da europska regulacija financijskih usluga bude pogodna za inovacije te ne predstavlja prepreku primjeni novih tehnologija u tom području.

Organizirana panel rasprava usredotočit će se na očekivane posljedice objavljenog prijedloga, gledano iz različitih kutova svakog od panelista. Sudionici rasprave podijelit će svoje stavove o sljedećim pitanjima:

Kakav bi bio utjecaj prijedloga Europske komisije na kripto ekosustav kakav danas poznajemo?

Kako mislite da će prijedlog utjecati na razvoj okruženja za kriptoimovinu?

Koje bi mogle biti alternativne zakonodavne mjere koje bi osigurale odgovarajuću zaštitu potrošača i financijsku stabilnost u vezi s kriptoimovinom i DLT-om (blokchainom) u financijama?

Što ovaj prijedlog posebno znači za decentralizirane financije (DeFi)?

Je li ova regulatorna inicijativa inspirirana razvojem švicarskog regulatornog okvira? Koje su sličnosti i glavne razlike između regulatornog razvoja u EU-u i Švicarskoj u vezi s kriptoimovinom?

Događaj će započeti u 15 sati, a možete mu pristupiti putem platforme Webex uz obaveznu prethodnu registraciju, a bit će dostupan i na YouTube kanalu Hanfe. Događaj će biti sniman.

Više detalja o panelistima i programu potražite ovdje.

