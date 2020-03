U proteklom, prvom tjednu u kojem je krenula online nastava na području cijele Hrvatske uslijed krize izazvane pojavom korona virusa (covid-19), kao i u tjednu u kojem su mnoga tijela javne i državne vlasti te gospodarstva intenzivnije započeli s prelaskom na rad u online okruženju, očekivano, zabilježen je 15 postotni rast prometa kroz CIX. Rast predstavlja značajan skok u odnosu na uobičajeni trend rasta prometa kroz CIX.

Rast je prvenstveno posljedica naglašenog online obrazovanja. Studenti i profesori, učenici i nastavnici, iz svojih domova, putem pružatelja internetskih usluga pristupaju digitalnim uslugama i sadržajima koji su smješteni na mrežnim resursima Srca, Carneta, fakulteta ili pak u javnim cloudima Microsofta. Razmjena internetskog prometa je sigurnija i učinkovitija ukoliko internetski paketi prolaze najkraćim putem od jedne točke do druge, od izvora do odredišta. U Hrvatskoj se to mjesto, sjecište internetskih putova, nalazi u Srcu a zove se CIX.

CIX je nacionalno središte za razmjenu internetskog prostora udomljeno u Srcu, te nezaobilazan element arhitekture hrvatskog i globalnog Interneta. CIX ove godine slavi 20 godina postojanja.

