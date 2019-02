Suzakonodavci u Europskoj uniji dogovorili su u ponedjeljak 4. siječnja nova pojednostavljena pravila registracije i ostalih administrativnih poslova s državnim institucijama poduzeća. Ciljevi novih pravila su prije svega online obavljanje svih administrativnih poslova, uštede za poduzeća kao i zaštitu od gospodarskih prijevara, odnosno lakšu kontrolu zakonitosti poslovanja.

Nova pravila imaju za cilj uštedjeti vrijeme i novac poslovnim subjektima, dok povećavaju zaštitu od prijevare i zlouporabe putem internetskih provjera identiteta. Prema novim pravilima osigurali bi se svi administrativni poslovi za poduzeća, od osnivanja tvrtke, registracije podružnice, arhiviranja dokumenata…Među ostalim pojednostavljenjima administracije, primjenjivalo bi se tzv. načelo „samo jedanput“, odnosno podnošenje informacija koje se ponavljaju samo jedanput u cijelom vremenu poslovanja poduzeća i njihovo važenje bi bilo prekogranično, na primjer, važenje informacije, ako vrijedi u jednoj od članica EU, kod osnivanja podružnice poduzeća u drugoj članici EU. Online dokumenti o poslovanju poduzeća omogućiti će i transparentnost pravila o naknadama i njihovog iznosa, a pri tome se neće naplaćivati ponovno u drugoj članici Unije. Zahvaljujući online dostupnosti poslovnih dokumenata bit će moguće utvrditi je li osoba koja se registrira na menadžersku dužnost diskvalificirana ta takav posao u nekoj drugoj članici EU.

Dogovor sukozakodavaca EU sada trebaju potvrditi predstavnici država članica u odboru stalnih predstavnika Vijeća EU (Comité des représentants permanents Coreper) te Odbor za pravna pitanja Europskog parlameta nakon čega ide na glasanje u Europski parlament i u Vijeća EU.

Sada je u 17 članica EU moguće cjelokupno administrativno poslovanje poduzeća obaviti online. Pri tome su procedure i modeli takvih usluga neujednačene i time je onemogućen prekogranični pristup podacima.

U EU je registrirano preko 24 milijuna tvrtki od čega je oko 80% društva s ograničenom odgovornošću. Od toga su oko 98-99% društava s ograničenom odgovornošću mala i srednja poduzeća. Europska komisija ističe da online registracija traje u prosjeku upola vremena kraće i može biti i do tri puta jeftinija od tradicionalnih načina s papirnom dokumentacijom. Nova pravila o digitalnoj registraciji donijet će, kako se procjenjuje, uštede od 42 do 84 milijuna eura godišnje no za njih će uz političku suglasnost trebati stvoriti i tehničke uvjete.

