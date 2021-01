Britanski regulator telekoma Ofcom je potvrdio da će nove pandemijske mjere odgoditi početak njihove aukcije za opsege radio-spektra od 700 MHz i 3,6-3,8 GHz, koja je trebala započeti ovog mjeseca. Novi opsezi trebali bi pomoći u poboljšanju pokrivenosti i brzine 5G mobilnih mreža. Novi termin aukcije je ožujak ove godine.

Ofcom želi na aukciji prodati 80MHz frekvencijske frekvencije u opsegu 700MHz i 120MHz spektra u opsezima 3.6-3.8GHz. Kombinacija te dvije frekvencije povećati će ukupnu količinu frekvencija dostupnih za mobilne uređaje u Velikoj Britaniji za gotovo petinu (18%), što će omogućiti veći kapacitet za bolje brzine i bolju pokrivenost. Samo su četiri primarna mobilna operatora prijavljena za nadmetanje EE (BT), Vodafone, O2 i Three UK.

Međutim, nameće se ograničenje od 37% (416MHz) na ukupnu količinu spektra koju bilo koja mobilna tvrtka može održati nakon aukcije, što ograničava spektar koji neki operatori mogu dobiti. Kao rezultat toga, BT će biti ograničen na stjecanje do 120 MHz , dok Three UK mogu dobiti samo 185 MHz, Vodafone može zahvatiti i do 190 MHz, a O2 neće biti nametnuta ograničenja zbog svog trenutnog posjeda.

Uz Dynamic Spectrum Sharing (DSS) u postojećoj 4G licenciranoj frekvenciji i za 5G usluge najveći britanski telekomi već imaju neki 5G licencirani spektar. EE (BT), Vodafone i O2 imaju 40MHz, 50MHz i 40MHz u frekvencijskom opsegu od 3.4GHz, dok Three UK ima 140MHz (uključujući i 20MHz u 3,4 GHz)u nekoliko frekvencijskih opsega zahvaljujući akviziciji UK Broadband Limited za 250 milijuna funti.

Podijeli: