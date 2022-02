Održali smo MSD36, tema je bila Key Impacts of Product Management, a partner tvrtka CROZ.

Nakon otvaranja i uvodne riječi izvršnog producenta Mreža Smart Daya i glavnog urednika Mreže Olega Maštruka, uvodno predavanje održao je Luka Gauta, Business Solutions Consultant iz CROZ-a.

-- tekst se nastavlja nakon oglasa --

Ukazao je na ključni rezultat product managmenta a to je zadovoljstvo klijenta, odnosno izgradnja proizvoda koje korisnici vole i zbog kojih se osjećaju sretno. Gauta je istakao kako je u product managmentu ključno jasno shvatiti što klijent želi i treba, a traži se i detaljno poznavanje poslovanja i industrije klijenta kao i marketinškog učinka proizvoda. Product managment nije samo vještina potrebna za izradu proizvoda ili usluge, ono je više od toga jer uključuje i organizacijsku transformaciju, rekao je Gauta

Na panel diskusiji cilj je bio testirati hipotezu da je product management primjenjiv u svim organizacijama, a ne samo onima koje su product driven/oriented, te da na prvi pogled i non-product driven organizacije trebaju primjeniti razmišljanja i ponašanja iz ove discipline.

Moderator je bio Oleg Maštruko, glavni urednik Mreže, panelisti: Igor Strejček, direktor Microblinka za Hrvatsku, a ujedno i globalni potpredsjednik Microblinka za operacije,Ana Burica, Head of Product and Digital platform development at A1 Hrvatska d.o.o., Marin Trošelj, CEO STEMI i Luka Gauta iz CROZ-a.

Marin Trošelj je dio tima autora inovativnog sustava obrazovanja uz pomoć robotike STEMI koji je u SAD-u implementirano u 15 saveznih država, a u Hrvatskoj su pokrenuli projekt Škola budućnosti. Njihova rješenja su upravo dobri primjeri na koji način funkcionira product managment. Sustav nastoji učenicima u školi približiti industriju i njeno funkcioniranje, da shvate kako njihov proizvod nije samo robot nego čitav proces razvoja. Projekt Škola budućnosti ima inovativan pristup učenju jer školsko gradivo nije unaprijed određeno nego se zasniva na interesima učenika i njihovim potrebama. U procesu sudjeluju svi nastavnici za razliku od klasičnog definiranja sadržaja za učenje kroz udžbenike koji je dugotrajan i spor u odnosu na sadašnje vrijeme kada tehnologija donosi brzo nova znanja. Trošelj je ukazao na čestu pogrešku kada se kaže da se ne mogu uraditi promjene na bolje jer je kod nas sustav loš te da nama upravlja naglasivši kako se zaboravlja da sustav određuju ljudi koji ga čine.

Igor Strejček je iz osobnog iskustva pokazao kako funkcionira plodna povezanost dobrog startup rješenja kao što je Microblinkov Uslikaj i plati (PhotoPay) te korporativne prakse, koja prema njegovim riječima mora biti otvorena za nova rješenja bez obzira na sva ograničenja koja nameće korporativno okruženje.

Ana Burica iznijela je svoja iskustva iz poduzetničkog inkubatora Teddy the Guardian koje je prenijela u korporativno okruženje A1 Hrvatska naglasivši kako se iz sinergije takvog iskustva i korporativne prakse može stvoriti nove poslovne ideje. Ustvrdila je kako iskustvo iz poduzetništva jako pomaže u korporativnim sustavima i kada izgleda na prvi dojam da nema poveznice, poduzetnički duh unosi odgovornost, usmjerenost na posao i ostale vrijednosti iz malog poduzetništva u korporativno okruženje.

Luka Gauta ukazao je na agilnost kao ključnu odrednicu product managmenta te naglasio kako je nije rezerviran za product driven i oriented tvrtke nego u novim poslovnim okolnostima – za sve tvrtke

Snimku Mreža Smart Daya pogledajte u nastavku:

Podijeli: