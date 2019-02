Dvadeset i šesti Mreža Smart Day (MSD26) održali smo s partnerima iz tvrtke Softnet i s temom: “MPLS vs SD-WAN – budućnost je nekima već stigla”,

Uvodno predavanje “Tranzicija s IP MPLS-a na SD – WAN… o čemu treba korisnik voditi računa” održao je Andrej Boštjančič.

Nakon toga uslijedila je panel diskusija koju je moderirao Oleg Maštruko, glavni urednik Mreže, a sudjelovali su: Kristijan Sić, voditelj odjela telekomunikacija, mStart; Andrej Boštjančič, direktor, Softnet; Goran Bencarić, mrežni inženjer, Carnet, i Šimo Stipić, voditelj telekomunikacija, Dukat

„SD-WAN priča je puno više od sajt to sajt priče, za razliku od VPN-a. do sada ste sve imali ručno na ruteru, a SD-WAN je centralna priča, da na neki način imate mozak koji diže tunele kako ste zadali. Marketing je jak i SD-WAN nazivaju MPLS ubojicom. Mislim da je to previše. MPLS ima svoje prednosti, a SD-WAN leži na javnom internetu i tu može doći do problema s latencijom. Ali tu onda dolazimo do Softneta i IX veza, tako da se tu može riješiti problem latencije.“ – kaže Goran Bencarić. „Svatko treba izabrati najbolje iz svijeta koji mu odgovara. Uzeti u obzir parametre od nužnih financijskih ulaganja u opremu do vlastitih potreba i odabrati.“

„SD-WAN ne treba gledati kao nešto što se neće dogoditi. Tehnolgija je tu, to je to. Klasični ruting pada, a udio novca uloženog u SD-WAN tehnologiju ide prema gore. To je globalna činjenica.“ – ističe Kristijan Sić. „Sustav mStarta čini 3000 mrežnih uređaja u više zemalja, s desecima operatera i iznimno širokim spektrom tehnologija. Mi smo jako heterogeni sustav i zato razmišljamo o SD-WAN-u. No, ako je lokacija dalje od čvorišta, što znači da i Internet vjerojatno loše radi, ako gubimo pakete zbog možda loše parice ili imamo slične probleme, SD-WAN tu neće pomoći.“

„Koristimo kombinaciju tehnologija i na svakoj lokaciji se različito snalazimo, ovisno o uvjetima koji postoje, od tehnologije do naših resursa. Pratimo trendove no u ovom trenutku samo procjenjujemo prednosti i koliko odgovaraju našim potrebama.“ – kaže Šimo Stipić.

„Vrlo je važno odabrati ISP koji ima što više direktnih peeringa, odnosno da podatkovni promet ide direktno između dva operatera bez posrednika. Javni peering kao što je Internet exchange (IX) osigurava optimalnu latenciju i sve ostale nužne parametre za stabilnu vezu, kao i otklanjanje eventualnih problema. Softnet ima direktne peeringe na tri kontinenta, odnosno u Europi, Sjevernoj Americi i Aziji te dodatno s Afrikom preko DE-CIX Marseille.“ – ističe Andrej Boštjančič.

„Dosad popularna tehnologija IP MPLS korisnicima jamči uvijek istu latenciju i routing preko iznajmljene linije za povezivanje više lokacija jedne tvrtke, s određenim kapacitetom. No, kad se više lokacija povezuje VPN-om kao svojevrsnim virtualnim tunelom kroz javnu internet mrežu, routing se stalno može mijenjati i nema jamstva za latenciju. Zato je rješenje što manje mreža između jedne i druge točke, a to se može najlakše postići da je vaš operater, odnosno ISP prisutan na IX-u.“

