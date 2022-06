Od 2004. godine pa do kraja drugog tromjesečja ove 2022. godine, prema podacima analitičke tvrtke Surfshark, ukupno je u svijetu provaljeno skoro 15 milijardi (14.921.884.267) korisničkih računa, To je nešto više nego od dvostrukog broja stanovnika na Zemlji. Uzme li se u obzir na još uvijek značajan dio stanovnika svijeta nema pristup Internetu onda je jasna opasnost od krađe osobnih identiteta što u pravilu predstavlja niz težih problema za žrtve. No, nisu svi korisnici Interneta izloženi jednakoj opasnosti, mnogo su izloženiji korisnici u pojedinim zemljama.

Statistika Surfshark upućuje, među ostalim, kako mnogi korisnici koriste isti e-mail račun za pristup različitim uslugama na Internetu te je manje čudan veliki broj provaljenih računa, 31,5 % od ukupnog broja provaljenih računa nije sadržavalo podatke o zemlji prebivališta osobe te su brojevi kršenja u pojedinim zemljama zapravo mnogo veći nego što pokazuje statistika.

Računi se provaljuju više puta

Od 2004. ukupno je provaljeno 14,9 milijardi računa, a otprilike 5,1 milijardu njih ima jedinstvene adrese e-pošte. To upućuje da na globalnoj razini:

jedna adresa e-pošte je u prosjeku provaljena čak 3 puta

u prosjeku je u svijetu 66 jedinstvenih adresa e-pošte na 100 korisnika provaljeno

prosječno je provaljen čak 191 račun na 100 korisnika

Zemlje s najvećim brojem provaljenih računa

Američki i ruski računi korisnika su provaljeni mnogo češće nego u drugim zemljama svijeta. Slučajevi u te dvije najpogođenije zemlje čine skoro trećinu (30,0 %) ukupnih provala u svijetu:

SAD ima najveći broj provaljenih korisničkih računa na svijetu, odnosno 15,4 % svih probijenih adresa e-pošte na globalnoj razini. Provaljeni ruski računi e-pošte čine neznatno manje 14,6 % ukupnih globalnih provala

Rusija ima prosječno najveći broj provaljenih računa na 100 stanovnika. Statistički, e-mail adresa svakog ruskog računa je provaljena oko 15 puta. Taj je broj 7,8 puta veći od globalnog prosjeka (191 probijeni račun na 100 ljudi).

Polovica europskih provala u Rusiji

Korisnici iz Europe imaju 3 puta veću vjerojatnost da će pretrpjeti provalu podataka o računu u odnosu na globalni prosjek. Naime, provale podataka u Europi čine 29,6 % ukupnih globalnih provala. To znači da je jedna osoba iz Europe od 2004. godine imala oko 6 puta svojih podataka o online računu. Polovica tih provala se odnosi na Rusiju.

Rast i pad provala u 2022’Q1 i 2021’Q4

Podaci o 3 zemlje koje su doživjele najveće promjene u svijetu u broju provala osobnih podataka u prvom tromjesečju 2022. (Q1 2022) u odnosu na četvrto tromjesečje 2021. godine (Q4 2021) pokazuju kako su najveće povećanje imali Hong Kong (723 %), Rusija (673 %) i Turska (387 n%). Najveći pad provala osobnih podataka u tom su razdoblju imali Čile (-98 %), Izrael (-97 %) 9 Južna Koreja (-94 %).

Stalni rast provala

U prvom tromjesečju 2022. godine svake su minute provaljivana 304 računa. U drugom tromjesečju ove godine provale su u odnosu na Q1 2022 rasle 6,7 %, odnosno na 324 provaljena računa u minuti.

Treće tromjesečje 2021. godine (Q3 2021) imalo je najviše provala podataka tijekom prošle godine. Ukupno je provaljeno 239,1 milijuna računa, što 1,8 puta više u odnosu na godišnji prosjek (129,7 milijuna).

